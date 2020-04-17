尊尼特普首開IG未夠一日吸200萬粉絲　分享歌曲與大家齊心抗疫

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）近期與前妻安芭赫德（Amber Heard）的家暴案一直鬧得沸沸揚揚，私生活備受關注，但一向作風低調的尊尼從來不開設社交賬戶，甚少分享自己的日常生活。不過日前他終於開通個人IG，並上載了一段8分多鐘的短片，未夠一日已經吸引200萬人Follow，人氣強勁！

現年56歲的荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）一向作風低調，日前終於開通個人IG，未夠一日已經吸引200萬人Follow，人氣強勁！（Getty Images）

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尊尼先是Post了一張坐在木凳上的照片，並寫道：「大家好，我正在為你們錄製一些東西，請給我一點時間。」相中的背景似乎是一間石室，尊尼穿上格仔衫同牛仔褲，型格十足。之後他再上載了一段8分16秒的短片，坦白自己開IG的理由：「以前覺得沒什麼必要，但是現在是時候和大家開啟對話了。因為這個無形的敵人已經造成了難以估算的悲劇，並嚴重傷害了人們原有的生活。我覺得我們需要在這個黑暗、艱難的時期為彼此所愛的人、對我們的社區、對我們自己，對世界、對未來互相幫助。」

尊尼錄製了一段8分16秒的短片，表示因為新冠肺炎疫情肆虐，各行各業都大受打擊，他希望在這個非常時期可以透過IG鼓勵大家。（IG@johnnydepp）

尊尼勸大家在居家隔離期間都可以做一些有意義的事，例如畫畫、閱讀、思考、學習、製作影片等等，如果會彈任何樂器的話，就可以彈奏，如果不會也可以試下學習。同時他還分享了自己與好友Jeff Beck一起翻唱自John Lennon的歌曲《Isolation》，希望幫助大家度過這艱難的時刻，希望全世界都安全無恙，以全新的姿態面對未來。最後他更感激粉絲一直以來的支持：「謝謝大家聽我說了這麼多，也謝謝大家對我個人的支持、善意和力量。」似乎是暗示多謝粉絲在家暴案上站在他的一邊，一直支持他。

尊尼與前妻安芭赫德（Amber Heard）的家暴案一直鬧得沸沸揚揚。（Getty Images）

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