【The King：永遠的君主】最靚女總理鄭恩彩　被爆二度戀已婚男星

李敏鎬主演韓劇《The King：永遠的君主》日前首播，演出女總理的女星鄭恩彩卻驚傳捲入不倫戀情。她被爆10年前曾與男歌手鄭俊日交往，而對方已經結婚，鄭恩彩成為介入他家庭的小三。

33歲的鄭恩彩外形絕對嗒得杯落，在《The King：永遠的君主》拍住李敏鎬搭毫不遜色，充分展現她「最美女總理」的幹練面貌。但她感情運卻總是擺脫不了小三標籤，過去曾與日本演員加瀨亮傳出不倫緋聞，如今又成為鄭俊日的小三。

鄭恩彩在李敏鎬新劇《The King：永遠的君主》首集即向國王施以「貼身議事」誘惑，獲網友封「最索女總理」：

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鄭恩彩的好友表示，鄭恩彩當時根本不知道鄭俊日已婚，本身也是受害者。鄭俊日10年前與鄭恩彩交往，老婆因為他劈腿決定提出離婚，因為鄭俊日已經不是第一次偷食，婚前曾承諾不會再犯，但婚後卻照樣外遇，令老婆忍無可忍。

因為鄭俊日長期營造單身形象，粉絲和鄭恩彩都被蒙在鼓裡。但鄭俊日公司對此並未正面回應，僅表示這是10年前的傳聞，加上是藝人私事，所以無法回應，不理解為何10年前的陳年往事會被再次拎出來講。

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