【那個男人的記憶法】文佳煐是才女一名　精通多國語言和多種樂器

「新生代初戀系女星」文佳煐近日在韓劇《那個男人的記憶法》中飾演任性衝動的女演員呂河珍，與前年在《偉大的誘惑者》扮演心機婊的演出截然不同，獲觀眾大讚演顏俱佳能演活所有角色，人氣急升。

文佳煐近日在韓劇《那個男人的記憶法》中飾演任性衝動的女演員呂河珍。

現年23歲的文佳煐於10歲時以童星身份出道，演戲經驗相當豐富，拍攝過23套電視劇和10套電影。現實中的她更是一名「腦性女」，不但個性謙厚，而且亦多才多藝。文佳煐在德國出生，10歲時隨家人回到韓國，從小在外地生活的她，學得一口流利德語和英語， 更在節目上展現驚人的外語實力，令來賓嘖嘖稱奇，不過她卻謙稱自己語言能力一般：「開始演戲之後忘了很多，為了不忘記，經常和姐姐說德語，但我覺得任何一種語言（韓文、英文、德文）我都說不好！」

她從小學習拉小提琴。（《腦性時代：問題男子》影片截圖）

文佳煐從小學習長笛。（《腦性時代：問題男子》影片截圖）

文佳煐畢業自成均館大學演技藝術系，懂得演奏多種樂器，包括鋼琴、長笛的和小提琴，而她的運動神經亦相當發達，小時候在德國學了芭蕾舞、做童星的時候曾學習騎馬，然後一直練習至今，現在還會玩攀岩，絕對是動靜皆宜的女生。

文佳煐公開小時候學芭蕾舞的照片（《腦性時代：問題男子》影片截圖）

文佳煐還會玩攀岩。（《腦性時代：問題男子》截圖）

《那個男人的記憶法》講述罹患過剩記憶症候群（超憶症）而把人生所有事情全都記下來的新聞主播李政勳（金東旭飾），以及忘記了人生重要時間的女演員呂河珍（文佳煐飾）之間，無法預測的愛情故事。劇集逢星期三、四播出，香港觀眾可以透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。