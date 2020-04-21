【安樂蝸】設計師神改造樓梯型納米單位　空間感十足唔似得280呎

無綫節目《安樂蝸》不時搜羅不同家居，看看設計師如何為數百呎單位注入生活情趣。今年年初的一集返Hit，介紹280呎的一個納米單位，它是近年愈來愈多公屋或居屋沿用的樓梯型空間，本身已是先天不足，令設計師真的要絞盡腦汁才可以做到Fit身的設計。主持狄以達和林穎彤（Bella）體驗家居，感受一下這個一人住的小天地！

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原圖則是樓梯型設計，非常不實用。（影片截圖）

屋主Kelvin首次置業，一個人住280平方呎，空間細細，但就明確分出3個獨立空間，乾濕空間分離，非常有規劃之餘，都可以好有生活態度。Kelvin為人愛整齊，對自己嚴格，所以屋如其人，即使只是納米單位，但也分出3個區域，看上去不像只得不足300呎的空間！

單位空間分明，而且設計簡潔，一人住的話，相信也是不錯。（影片截圖）

屋內有三個特別之處，首先，廚房本來在屋中間位置，但愛整潔的Kelvin決定把廚房調到玄關附近，和廁所劃分在一起，當中有一道玻璃門分隔睡房、客廳區和廚廁區，一拉上玻璃趟門，就可以把生活中較髒的「濕區」分隔開！另外，因為原圖則像樓梯型一樣，分隔出不同空間，就令問題更明顯，所以，在睡房和廚廁區中間的客廳部分，Kelvin就加了一張Size剛好的梳化去填補凹位，看上去，整間屋顯得四正。第三，細單位普遍有欠缺窗戶探光的問題，這個單位也不例外，全屋最大的窗在房間，所以分隔睡房和廳又造了一道玻璃門，不過這次的玻璃門是有直紋，採光之餘，又有點私隱度。

梳化的位置填補了樓梯型的凹位。（電視截圖）

設計師Shin Ng為設計解畫，他直言樓梯型原圖則令單位「好唔見使」，所以新規劃分了3部分，把廁所加大，令玄關位四四正正，客廳的凹位放梳化，睡房的凹位再放矮櫃，既可填補儲物量，又可營造方正的效果。主持Bella大讚這個設計︰「我最鍾意佢分咗3個空間，好有層次感，同埋每一個空間都四四正正咁，好實用啊！不過，這個單位的設計連裝修費是45萬，一個2百多呎的單位來說，是否物有所值呢？

點擊下圖逐格睇格局！！

+ 47 + 46 + 45

網民似乎頗滿意這個單位的設計，紛紛說︰「一個人住其實幾正」﹑「喜歡佢廚房有番個玻璃間格門」﹑「唔錯，係個廚房細咗啲」、「好靚，好舒服！」、「其實一個人住280呎，已經好好㗎嘞！都唔係細㗎嘞！衰在單位岩岩巉巉，多凹凸位，設計師都盡晒力，單位先天有限」。不過就有人持相反意見，指「又貴又唔靚，食水太深」、「45萬有啲貴喇，而且無地方晾衫，近窗又無晾衫桿，有啲敗筆」，不過其實也可用乾衣機或晾衫架可以晾在廁所區再用抽濕機。同時，有眼利的網民發現廚房區竟然沒有爐頭，實在是奇怪之處，難度未整好？

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