【機場特警】內地口碑有三粒星　部份情節被指涉有歧視成份

最近熱播中的《機場特警》在香港收視不錯，週一(20日)第六集的收視有34.5，該劇內地觀眾亦能收看，評分及熱度亦出爐，當中亦出現不同的數字，在知名影視平台貓眼全網熱度榜，單以優酷來計算，《機場特警》經常出現在三甲，同內地劇《全世界最好的你》《冰糖炖雪梨》爭持激烈，而在「豆瓣」中，《機場特警》就得6.4分三粒星，成績有進步空間，不過首週有少量情節，被內地網民指指有歧視成份，醜化了內地人，但整體節奏及演員的演出都得到認同。

《機場特警》在豆瓣只獲得6.4分。（劇照）

《機場特警》作為合拍劇，當然有不少內地觀眾可以透過其他平台收看到，可是某一些劇情的出現，令不少內地觀眾相當反感。有收看《機場特警》的觀眾都知道，在某一集出現的機場情節中，有三位講普通話的女士在機場大吵大鬧，為了想要坐飛機窗口位而同地勤人員爭吵，其中一位更出手推撞地勤人員，還有一位更假裝跌倒倒地表示被人欺負：「你們看，欺負老人家」惡人先告狀的行為，被指醜化了內地人。

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三位女士大吵大鬧機場，被指劇情有醜化成份。（影片截圖）

倒地大叫被人欺負。（影片截圖）

另外，還有一位操著不純正廣東話的女士，慢條斯理地走到登機櫃位辦理飛東京的手續，可是時間非常趕急，因為離起飛只餘40分鐘，而她不提早辦理登機手續只因為她顧着Shopping。此外，她又不見了護照，要立即找人協助尋回。還有一個情節就是，當中有一位年輕人在機場被拘捕，懷疑他發出恐嚇信會對前公司（在機場）不利，在審案過程中被問到「不是坐飛機，拖着行李箱來機場幹嘛？」，而他則回答：「自由行遊客還拖着行李箱到處去呢？怎麼不見你逐一去問為什麼？」一翻說話似帶有嘲諷的意味，以上種種情節令內地觀眾看收看時不太舒服，感到這一些情節有抹黑的意味，令大家已經沒有動力觀看下去。

小姐因為購物忘了時間登機。（影片截圖）

這位嫌疑人說話帶有嘲諷意味的。（影片截圖）

撇除這一些被指涉及歧視的情節，其實亦有不少網友對《機場特警》有好評，特別是對劇集的節奏有好感，認為節奏流暢明快，帶觀眾進入了解特警這個職業日常當中，從了解到他們的執勤工作，帶給大家一種強烈的衝突感，另外人物角色鮮明亦相當不錯。

其中女主角蔡思貝的表現更是令內地網友刮目相看，在劇中她飾演的辛凱晴硬朗有型，幹練的形象非常符合人物設定。而且他為了人物曬黑﹑剪短頭髮﹑突出角色設定，令觀眾有代入感。而在現實生活中她是一位愛好運動的女孩，健康有型的氣質運用在劇集中，眉目之間英氣十足，令不少人非常喜愛。再加上經過長時間的劇接劇沉澱，她的演技亦比以前成熟不少，更直言她有女警相，是新一代無綫「女警專業戶」。

蔡思貝的表現令人刮目相看。（劇照）

+ 7 + 6 + 5