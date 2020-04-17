【慶餘年】配角全部大有背景　燕小乙的未婚妻曾是張天愛

內地古裝劇《慶餘年》大受歡迎，除了是原著小說吸引有固定觀眾之外，還有一大原因就是劇中眾多配角演技都非常出色，他們幾乎均出身自三大著名藝術院校（中央戲劇學院﹑北京電影學院﹑上海戲劇學院）。雖然只是擔任配角，不過他們在戲外卻被網友稱為是了不起的人物，皆因為他們的前任女朋友均是一線女星，其中一位更傳出因為前任拍三級片電影而分手。

有收看《慶餘年》的觀眾都知道，劇中王啓年（田雨飾）雖然貪財，可是他協助范閑辦事的能力非常強，助他突破不少難關。而在現實生活中田雨亦幫助前任湯唯不少，在共同合作的電影《警花燕子》上對她照顧有加，更因戲生情而成為情侶。

曾同居三年的他們亦已經走到談婚論嫁的地步，可是直到湯唯接拍電影《色，戒》之後二人似乎漸行漸遠。後來他們二人選擇分手，當時外界就傳出是男方接受不了湯唯拍如此大尺度的電影而選擇分手，而那個時候湯唯專心拼事業中，更因為電影而「一脫成名」。

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏！

湯唯同田雨曾經同居三年。（視覺中國﹑《慶餘年》微博圖片）

事後湯唯再回想這一段過去時，亦非常大方地公開多謝前男友：「田雨對我來說很重要，一直以來他都是對我最好的人。他總是在默默地關心我幫助我。如果沒有他，我不可能有今天的成績。我會一直當他是很好的朋友，只是我們緣份盡了。我不會再去聯繫他，這樣也很好。」而田雨曾在接受內地媒體訪問時更表示同湯唯現時只是普通朋友而已，始終沒有詳細交代分手原因，對外界指出因為一部電影而分手，他更表示沒什麼好說，今後雙方就是各自走各自的路。

當時傳出田雨難接受湯唯拍大尺度電影而分手。（視覺中國）

除了田雨的前任是知名度極高的湯唯之外，在劇中飾演大內侍衛統領燕小乙的李子峰亦不簡單。原來他的前任就是知名女星張天愛，據指二人都是從模特兒出身，因多次合作而生情。在2012年的時候，男方更在峇厘島向張天愛（當時她叫張嬌）求婚，當時男方裸上身，女方手捧玫瑰花曬婚戒依靠在李子峰身上，二人顯得相當甜蜜。

李子峰同張天愛曾到結婚地步。（《慶餘年》微博圖片﹑張天愛微博圖片）

但之後雙方沒有再提及婚事後續的安排，這一段婚姻更是不了了之。而在2015年的時候張天愛因為主演《太子妃升職記》而爆紅，更隻字未提如男友﹑求婚﹑結婚等事，之後在同年她上貼一則微博寫道：「我怕是好不過來了，這是我這輩子最難熬的日子。」讓不少人猜測是同李子峰分手。隨之而來，外界不少矛頭就指疑是因為男方出軌導致分手收場。

二人最後的婚事亦不了了之。（扒圈娛記微博圖片）

另外，劇中的上杉虎（赫子銘飾）前妻更是著名歌手何潔，二人育有一子一女的他們曾齊齊上過綜藝節目拍攝，當時男方塑造的形象非常好，被外界認為是暖男一名。沒想到在2017年就傳出二人婚變，赫子銘就在電台節目上公開指出何潔不是，指她脾氣暴躁、嫌棄賺得不夠多錢、性生活不協調等等，令他形象大趺被指是「軟飯王」。後來女方在微博發文反擊，暗示自己養家辛苦，意味深長的貼文令人看到心酸。但之後又不斷爆出是男方出軌而令這一段婚姻走到盡頭，二人最終在2017年底法院判决離婚。

赫子銘的形象現今仍然不好。（《慶餘年》微博圖片﹑何潔微博圖片）