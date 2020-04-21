蘇玉華潘燦良宣布圍讀演出加碼　助劇場界渡寒冬受惠人數倍增

新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）肆虐，康文署旗下表演場地全數關閉，數以百計藝文活動因此取消或無限期押後，本地藝文活動停擺，業界損失慘重。有自由身工作者手停口停，亦未能受惠於政府向藝術文化界發布的防疫抗疫基金，有些劇場界的幕後更要轉做清潔工人，為商場和小巴車廂消毒維持生計。由蘇玉華、潘燦良和張志偉於2014年自發組成的藝術團體「PROJECT ROUNDABOUT」早前宣布在不久的將來舉行一連四場「讀戲劇場」《不日上演》，希望為行業出一分力，更會一改昔日行規，在埋班之時就會向台前幕後即時發放酬金。以幫助同業共渡時艱。

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「PROJECT ROUNDABOUT」早前宣布《不日上演》將會迎來第二部曲，受惠人數亦隨之倍增。（Facebook／@ Project Roundabout）

在消息發布的一星期後，「PROJECT ROUNDABOUT」宣布《不日上演》得到熱烈迴響，四部戲需要的演員也找齊了。除了有不同的朋友主動提出幫忙，包括：平面/宣傳設計、免費提供直播用現場錄影服務、金錢資助、洗衣店免費提供乾濕洗衣服務、觀眾希望早點購票早點付款等……計劃更引發漣漪效應，不同的有心人均表示有興趣捐出善款去幫助更多有需要的劇場自由身工作者，令整個計劃得以擴大。雖然演出時間仍是未知之數，但《不日上演》將會迎來第二部曲：「仍然是香港藝術中心，會多讀四個劇本，再多加四個導演，還將會有更多的同業受惠。」業內人士Ceci（陳籽沁）寫道：「這班人是現現兜兜、踏踏實實、確確切切的在幫整個行業！」

疫症重創劇場界 蘇玉華潘燦良辦圍讀助同業：我們應該做些事情！

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「PROJECT ROUNDABOUT」在信中結尾寄語：「我們相信，只要我們的心連在一起，所有難關必定跨過。再難的路，只要有您相伴，我們不會孤單。願疫情快點過去，人人身體健康，我們再次相聚的日子應該不遠了。」