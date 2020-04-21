《Produce 101》第二季再展開調查　Wanna One成員排名有否造假？

韓國MNET人氣選秀節目《PRODUCE 101》系列去年爆出造假，節目製作人安俊英PD亦由金牌PD淪落成嫌疑者被警方拘留，雖然他承認第三、四季均有票數造假，而由第四季所誕生的男團X1亦已經解散，但全系列最紅、投選出Wanna One的第二季亦有同樣造假情況，韓國檢方今日（21日）宣布正式開始展開調查。

據韓國傳媒報道，韓國檢方認為《PRODUCE 101》第二季的調查結果不實，於是決定重新調查，並將重新調查的部分名為「欺詐判斷遺漏」，意思指一些未標示但可能會對判決產生重要影響的事項。因此將對安俊英PD及其製作組進行追加起訴，並將重新調查整個第二季的排名統計過程。

韓國檢方今日（21日）宣布正式開始調查全系列最紅、投選出WANNA ONE的第二季。（Twitter/@WannaOne_twt）

韓國檢方將對安俊英PD及其製作組進行追加起訴，並將重新調查整個第二季的排名統計過程。（MNET）

據悉，檢方指出調查結果顯示，《PRODUCE 101》第二季節目中最後一集的事前投票和直播收費短訊投票結果確實有被捏造的事實，並起訴參與造假的製作人員。不過，真相查明委員會卻對於沒有對部份參與造假的嫌疑人作出起訴表示抗議。

該委員會表示雖然已經查明整個賽季確實造假，但對於曾創造數百億韓元收益的第二季沒有進行調查，對此表示遺憾，並表示希望檢方能徹底調查今後事件相關人員等。

安俊英PD近日接受開庭審判時透露因為背負着巨大的收視率壓力，以及不能讓節目失敗，才走上造假的歪路。（VCG）

安俊英PD及監製金勇範（音譯）近日接受開庭審判時透露因為背負着巨大的收視率壓力，以及不能讓節目失敗，才走上造假的歪路。兩人因妨礙業務及欺詐嫌疑被起訴，第四次公審將於下周一（27日）舉行。

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