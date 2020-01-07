濱崎步疑借代母產子　經歷兩段婚姻失敗　無懼相差20年「母子戀」

踏入新一年，濱崎步為歌迷帶來了驚喜的消息，宣布自己已在去年底誕下一個小天使。濱崎步未有公開男嬰生父的身份，這位向來敢愛敢恨的日本天后看似未有再婚的意圖。

濱崎步為歌迷帶來了驚喜的消息，宣布自己已在去年底誕下一個小天使。（FB＠ayu.official）

41歲的濱崎步日前透過官方歌迷會網站發佈產子的消息，並表示自己還在學習於家庭與工作中取得平衡。濱崎步成為母親的消息瞬間成為網民熱話，不少人對於她秘密產子一事感懷疑。消息指濱崎步於十一月誕下男嬰，但去年她一直忙於舉行巡迴演唱會，於舞台上大跳大唱，完全未見懷孕徵兆，令人不禁聯想男嬰是透過代母所生。

然而，濱崎步於社交平台否認找代母產子，她表示︰「我擁有一隊具魔力的服裝團隊、化妝師和髮型師，也有醫生及助產士24小時支援，在這樣的環境下實現的舞台演出，並非想證明女性在產後可以立即活動的事，而是在肉體和精神感到困難之時，向在身邊支持她的家人及朋友表達感謝，並期望日本的孕婦及媽媽都有充足的休息時間。」

單親媽媽並不容易，「雖然生活上有很多不如意的日子，但我為自己能守護孩子的人生與未來感到高興。」濱崎步向世上每位母親致上最高敬意，並希望可以得到大家的體諒與愛護。

【按圖看演唱會盛況】濱崎步去年一直忙於舉行巡迴演唱會，有網民質疑男嬰是透過代母所生：

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出書曝光初出道的第一段戀情

濱崎步曾經歷多段感情與兩段婚姻，惟未能獲得幸運的結局。她於去年推出自傳式小說《M我珍愛的人》（M 愛すべき人がいて），分享出道多年的感情史。濱崎步於書中首度公開初出道時與avex唱片公司社長松浦勝人的一段舊情，她更透過《M》、《Boys & Girls》、《Far away》等多首歌曲向男方表達愛意，雙方關係曾經轟動一時，可惜最後因聚少離多而分開。

與長瀨智也的七年情劃上句點後閃婚

濱崎步與TOKIO成員長瀨智也曾經被認為是金童玉女的一對，兩人更紋上合起來會變成一個完整心形的情侶紋身，成為一時佳話。可惜他們還是敵不過七年之癢，分手後濱崎步把紋身填滿，變成一個完整的紋身，也代表著感情已逝，再也無法挽回。

濱崎步與長瀨智也分手後把情侶紋身填滿，變成一個完整的紋身（La Perla）

濱崎步的感情生活豐富，她於2011年與曾合演MV的奧地利男模Manuel Schwarz閃婚，婚姻只短暫維持了一年。濱崎步於訪問中透露，現實中的婚姻生活與想像的不一樣，故最後決定回歸單身。

按圖看曾經與濱崎步交往的對像：

經歷第二次婚姻 離婚後戀上年輕20歲的舞蹈員

濱崎步於2013年經歷第二次婚姻，嫁給比她年輕10歲的美國醫科生Tyson Bodkin，三年後濱崎步透過官方歌迷會網站發佈兩人分開的消息。兩段失敗的婚姻並未令濱崎步對愛情失去信心，有消息指她與比自己年輕20歲的舞蹈員荒木駿平發展戀情，不被外界看好，更嘲是「母子戀」，網民更推測荒木駿平很有可能是男嬰的生父。不論最後濱崎步情歸何處，孩子的出生成為了她未來生活的動力，現在她只希望自己可以兼顧照顧孩子與演藝事業的工作，成為一個稱職的母親。