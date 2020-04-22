【罪光燈】三宗猥褻男童案令人髮指　原來有一共通點更心寒

由歐錦棠、可宜和香港重案專家花家姐主持的ViuTV清談節目《晚吹 - 罪光燈》以探討兇案和剖析行兇者心理為主題，最新一集以《男童獵人》為主題，講述三宗案件，變態男利用男童對他的信任而犯案，令人髮指。

法律保障兒童，因為他們在社會上是需要受保護的一群。（電視截圖）

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其中一單駭人聽聞的案件發生在2006年屯門區，該名男童年約10歲，當時他在上學途中跌倒，突然有個男人上前罵他，表示自己是警察，說他藏毒，小朋友哭起來，說自己是冤枉。不過，那個男人二話不說帶他到公廁搜身，他叫男童脫掉衣服，靠牆搜身，男童太害怕只好就範。而該「男警」更威嚇他如果不合作就帶他上警署，小朋友當然會怕。

兩宗案件發生在屯門，一宗在天水圍。（電視截圖）

這名男子愈來愈過分，拿出一瓶潤滑劑，塗在自己下體，當時他迫男童跪在廁板上，對男童有所動作，男童極力反抗，最後男人怕事敗終放棄。可宜說︰「你諗吓，佢帶晒潤滑劑出街，即係一早有準備。」還好小朋友成功脫離現場，即時向附近保安求助。經調查後，男子迅速被捕。事後揭發，這名男子並非警察，只是無業遊民。法官當時斥責他的行為令人髮指︰「以幼童為目標，又冒警搜身，行為非常噁心，事件對10歲的男童造成了嚴重的心理創傷，影響他日後發展，形象低落，有自疚感。」最後判被告入獄4年9個月。

三宗案件也令人髮指。（電視截圖）

另外兩宗分別如下︰1996年，一名男童被任職老師兼替他補習的教師侵犯3年。2011年，一名男童被爸爸的朋友邀請到家中留宿，再對他作出猥褻行為。講到這裏，主持終於揭曉原來3宗案件是同一人所為！這人是慣犯，坐完監出來又再犯，不斷重複，由30歲犯案到46歲。

專家分析犯人心態。（電視截圖）

專家分析這類的性罪犯，兒時可能有同一個被侵犯的經驗而長大後演變成施害者，因為他們的性知識是來自小時候被侵犯的錯誤觀念，可能是有報復心態，因而令悲劇循環。