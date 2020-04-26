周揚青閨密繼續追擊羅志祥　預告隨時有料爆：一筆一筆和你算清楚

現年40歲的台灣樂壇天王羅志祥 (小豬) 日前被現年31歲的大陸網紅舊愛周揚青 (Grace) 公開兩人已分手一段日子，兩人9年情斷，Grace更大爆小豬多年來一直背住她偷食其他女，當中包括與旗下女藝人有長期不正當男女關係，私生活極其淫亂，完全顛覆了她的三觀。而小豬旗下女藝人就只有「蝴蝶姐姐」簡愷樂一位，Grace明顯所指的就是她。小豬形象一朝喪，搖身一變成為世紀渣男，其淫亂史亦被愈爆愈多。即使小豬和愷樂都先後於他們的IG，公開向Grace道歉，但事件並未因此而平息。

Grace與小豬9年情斷。(ig@gracechowwwww)

Grace的這位好閨密，被網民稱呼做「小吴」的靚女今日凌晨時份就於她的IG出post，繼續為Grace抱不平，並追擊小豬說：「她心軟 ！但我和你沒完！你欺負我朋友我和你沒完！三個月前我就知道這個事情！你等著！所有人！一筆一筆和你算清楚」看來似是仍有料要爆，就像是叫小豬「等着瞧」一樣。網民都紛紛留言撐她，支持她跟小豬這個渣男好好算帳，期待她的爆料。有網民就留言表示：「要一點一點的放出來，不要一次性一起算，就怕過了這段時間大家就都忘記了，要讓他們每天都過的不心安。」得罪女人果然沒有好下場。

被網民稱呼做「小吴」的Grace閨密。(ig@pippawu517)

點擊下圖睇小吴嘅原post，以及事件相關嘅相：

+ 42 + 41 + 40

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你羸!