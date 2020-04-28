尊尼特普被前妻切斷手指錄音曝光　為保安芭赫德聲譽甘願含冤5年

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）跟前妻安芭赫德（Amber Heard）的誹謗官司仍在進行中，早在2月便有多段錄音流出，證實了Johnny才是家暴受害者，事件引起大批網民注意。日前再有英國傳媒公開一段新錄音，內容關於兩人於2015年3月在澳洲度假時發生激烈爭吵，Amber向Johnny連掉兩個酒瓶，並削斷了Johnny中指指頭的三分之一。

兩人於2011年邂逅，拍拖4年後於2015年結婚，可惜此情不再。（Getty Images）

兩人在2015年發生爭吵的原因是Johnny請了律師來商討Amber的婚後協議，可惜Amber在過程中突然發怒向Johnny掉酒瓶。Johnny成功避開一個酒瓶，不過第二個酒瓶卻落在身旁的大理石桌面爆開，玻璃碎片直接削斷Johnny中指指頭。在錄音中，清楚聽得見Amber瘋狂大叫，Johnny亦大聲表示希望Amber能夠離開，其後更聽到腳步聲及摔門聲。不過最恐怖的是，聽醫生David Kipper和護士Debbie Lloyd尋找Johnny斷指的對話。長達數分鐘的錄音中，聽到兩人大叫「我找不到手指！」，更花了好一段時間才能在大量玻璃碎片和血跡中，最後在水槽旁邊找到斷指。

過程中Amber情緒崩潰及瘋狂大叫「不想失去他，我不要離要他！」，醫生建議她注射鎮定劑，讓她跟Johnny Depp保持距離，而Johhny就因為太痛而需要注射抗生素。事件發生後，Johnny 的傷口曾兩度感染超級細菌（即抗藥性金黃葡萄球菌），嚴重到差點要截肢，最後做了三次手術才能保着手指。不過對於前妻Amber的惡行Johnny隻字不提，當年只回應傳媒是自己不小心被家中的手風琴閘門夾斷手指來保Amber聲譽。

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可惜當年輿論一面倒偏幫Amber，一口咬定Johnny對女方家暴，令他形象直插谷底，更失去《加勒比海盜》（Pirates of the Caribbean）系列主演的角色。儘管這幾年來受盡白眼，還因而賠上了事業和形象，但Johnny仍選擇沉默應對，究竟他有多委屈，有多愛Amber才能承受這一切？幸好這些錄音終於能夠還Johnny一個清白。