外媒爆安芭赫德偷情影片　證與尊尼特普婚後一個月即有外遇

尊尼特普（Johnny Depp）與安芭赫德（Amber Heard）的風波近日再有新進展。近日，英國傳媒《每日郵報》（Daily Mail）獲得尊尼特普豪宅電梯的閉路電視影片。從外流的影片可以見到，Tesla及SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）與安芭赫德在2015年開始搞婚外情，並非如Elon Musk之前所說，是在安芭赫德離婚後才和她交往。事件曝光後，Elon Musk否認有關指控。

尊尼特普與安芭赫德此情不再，更對簿公堂。（Getty Images）

尊尼特普曾指控前妻安芭赫德在2015年結婚後一個月就有外遇，但直到2016年5月，安芭赫德才正式申請離婚。近日，尊尼特普對安芭赫德的指控出現了新證據。據《每日郵報》報道，從電梯的閉路電視影片可以見到，安芭赫德曾在2015年帶Elon Musk回到尊尼特普的豪宅。當時的安芭赫德只穿上泳衣，外披一條毛巾，而Elon Musk則抱着她。尊尼特普曾跟好友Christian Carino傳訊息時提起Elon Musk與安芭赫德的婚外情。據當時《每日郵報》指出：「當時尊尼特普稱：『她幫那禽獸彎曲的陰莖口交，然後他就給她一些爛律師。』」

由尊尼特普主演的作品，包括《加勒比海盜》系列電影，都受到官司拖累。（《加勒比海盜：惡靈啟航》劇照）

對於上述指控，Elon Musk當時極力否認，堅稱他和安芭赫德沒有搭上，而且兩人見面的頻率也不高。直到安芭赫德與尊尼特普離婚後，兩人才一起。至於尊尼特普的律師團隊則稱：「在安芭赫德與尊尼特普婚後不到一個月，她就與Tesla及Space X創辦人Elon Musk建立新關係。當時尊尼特普在2015年3月出國拍戲，而在Eastern Columbia Building的員工見證下，安芭赫德與Elon Musk齊齊在尊尼特普的頂層公寓中出現。」尊尼特普的律師團續稱：「這證據是不能否定的，特別是這豪宅的工作人員見證下。」而尊尼特普與安芭赫德於2015年2月在洛杉磯舉行秘密婚禮。

未知安芭赫德在《水行俠》在續集的戲份會否因此大減，甚至踢出劇組。（《水行俠》劇照）

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然而Elon Musk也不是安芭赫德唯一被影到曾帶回豪宅過夜的男人。在2016年5月22日，當時電梯的閉路電視拍到，安芭赫德與金球獎影帝占士法蘭高（James Franco）在尊尼特普的豪宅幽會的證據。據報道續指，安芭赫德與尊尼特普離婚後，前者一直住在Eastern Columbia Building，直到2016年12月才正式搬走；而後者則在離婚後一個月已搬離上述住址。