G-Dragon頂層5700萬豪宅室內照曝光　全韓國只有10間超稀有

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韓國男團Big Bang成員G-Dragon（GD）近日新居入伙，搬入超過2600呎、價值5700萬港元的頂層豪宅，並在Instagram公開多張新屋內部的照片，不但有個大露台令整間屋光線充足，更因為具有特色的裝潢而引起外界關注。

G-Dragon近日新居入伙，在Instagram公開多張新屋的照片。（Instagram：@xxxibgdrgn）

超大的落地玻璃窗！（Instagram：@xxxibgdrgn）

據韓國傳媒報道，G-Dragon之前一直居住在首爾聖水洞的高級住宅「Galleria Foret」，近日搬入位於首爾龍山區漢南洞名叫「Nine One HANNAM」的超高級頂層豪宅。據悉，Nine One漢南共有13層，其中三層是地庫，一共有341戶。而且因為這裏設施完善，設有健身室、泳池、籃球場、高爾夫球練習場等等，又能夠有全方位保護私生活，因此大受政界高官、財團界名人高層、及知名藝人的歡迎，裴勇俊和老婆朴秀珍亦是G-Dragon的鄰居。

「Nine One漢南」是位於首爾龍山區漢南洞的超高級頂層豪宅。（網上圖片）

G-Dragon之前一直居住在首爾聖水洞的高級住宅「Galleria Foret」。（網上圖片）

G-Dragon的新屋樓盤共有四個呎數的豪宅單位，分別是2200呎、2600呎、3600呎的複式單位以及只有10間、位於最高層9樓的2600呎頂層公寓，叫價要90億韓元（約5700萬港元），平均呎價要22000港元！

G-Dragon。（CHANEL）

點擊觀看更多G-Dragon新屋內部的照片，以及「Nine One漢南」的豪宅照片：

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