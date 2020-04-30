元元IG踢爆閏密恐怖真面目　陳甯亞發文道歉：會負起該負責的責任

台灣藝人元元（吳婕安）27日在Instagram發文，跟昔日閨蜜陳甯亞（Mia）撕破臉，控訴對方「做了很多不可原諒的事情」，引發網友議論。陳甯亞沉默1天，28日深夜出面向元元道歉：「這段期間因為我而造成任何讓妳不舒服的地方，我很抱歉。」希望能得到對方原諒。

元元憑傲人身材引起關注。（IG@1105ya）

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元元日前透過Instagram爆料遭陳甯亞封鎖，公開痛訴「兩年多的友誼，被妳邪惡的心毀掉」，並指控對方做了「可怕的事」，讓她感到心寒。面對網友好奇詢問，元元仍堅持不公開事情經過，只透露「不是感情的事情，比人格毀損嚴重，當然她也是有一直毀損我」，希望在走到公開的地步之前，陳甯亞能夠主動出面解決。

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對此，陳甯亞在28日發文向元元道歉：「對不起，這段期間因為我而造成任何讓妳不舒服的地方，我很抱歉。」她仍未明說發生什麼事，但承諾會虛心接受所有的意見，並檢討、改進沒做好的部分，「我不該當下用理由藉口造成妳的不舒服以及傷害，我會負起該負責的責任，希望妳能原諒我。」對於造成大家困擾，她也再度表示抱歉。

陳甯亞向元元道歉。（IG@mia_1101_）

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