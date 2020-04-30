朱智賢黎振燁│爆醜聞才認謝東閔男友地位　細數朱智賢記招三宗罪

33歲的朱智賢（Ashley）日前被爆與有婦之夫黎振燁在車內偷食蛋糕，導致不倫戀曝光，雙方形象插水成為眾矢之的。事隔兩日，男方繼續潛水，更有傳他已拋棄懷孕八個月的糟糠之妻搬離黃大仙寓所，而事件女主角朱智賢則和男友謝東閔在TVB開記者會道歉，雖然她一臉頹樣兼六度講「對唔住」，不過卻被狠批沒誠意、沒擔當。

朱智賢和男友謝東閔昨日（29日）在TVB開記者會道歉。（葉志明攝）

出事火速承認情侶關係 望對方為自己幫口？

朱智賢和謝東閔的情侶關係雖然是圈中的公開秘密，但朱智賢卻多次強調謝東閔僅是好朋友，從來沒有承認過對方的男友地位。如今卻只因爆出醜聞才不得不承認其男友地位，並借他「過橋」一同開記者會認錯兼為自己解圍，令明明沒有做錯事的謝東閔無辜被拖落水。

謝東閔將錯誤歸咎於自己。（葉志明攝）

道歉欠誠意 要男友幫自己講開場白

既然事件中的「偷食男」黎振燁玩失蹤，那麼記者會理應是由做錯事的女主角朱智賢獨自向大眾交代事件，然而，朱智賢卻以「朱智賢謝東閔記者會」的名義面對傳媒，除了要對方為自己講開場白為自己解圍，謝東閔甚至將朱智賢出軌的錯誤合理化，並攬在自己身上：「可能係一時間有啲迷失，我自己都有少少責任，可能我成日掛住工作，疏忽咗佢。」至於事件的主角朱智賢，除了只說幾句「對唔住」之外，就沒有其他表示，說話篇幅亦比謝東閔少，甚至沒有向黎振燁的太太公開道歉，有欠誠意。

沒有做錯事的謝東閔無辜被拖落水。（葉志明攝）

小朋友都識「一人做事一人當」 但究竟關謝東閔咩事？

再者，就算明知獨自面對傳媒這件事確實很可怕，但如果有心想向大眾道歉，朱智賢應該「一人做事一人當」，或者強迫潛水的黎振燁一同開記者會，而非找自己的正牌男友幫自己拆局，這樣根本就與小朋友做錯事要求父母幫忙道歉沒有分別！

另外，先不講謝東閔是否受壓出來道歉，還是真的心甘情願想為女友度過難關，他亦應該很清楚這不是為愛人挺身而出的場合，令自己無辜受牽連。有人說，TVB明顯已經放棄了黎振燁，而謝東閔可能只是獲欽點要幫手平息事件，藉此塑造他有擔當、情深義重、體貼又有情有義的暖男形象，並為事件草草劃上句號。

點擊觀看更多記者會的照片：