「張君雅小妹妹」女大十八變　22歲生日穿低胸扮公主盡顯曲線美

簡嘉芸於2005年在即食麵廣告扮演「小學生張君雅」，憑爆炸頭和圓滾滾臉頰的形象深入民心爆紅，之後更成為台灣維力食品推出的「張君雅小妹妹」系列的生招牌。而昔日的小女孩現時已經女大十八變，搖身一變成為一名亭亭玉立的22歲女孩，更擁有迷人的S形曲線身材，截然不同的形象令人眼前一亮。

台灣國民零食「張君雅小妹妹」包裝上的爆炸頭和圓滾滾臉頰小女孩就是簡嘉芸！（網上圖片）

昔日的小女孩現時已經女大十八變。（Instagram：@jiayun_0413）

簡嘉芸日前在Instagram上載多張生日party的照片，照片中的她留着長黑髮、化上精緻妝容和穿上黑色低胸禮服盡顯充滿女人味的一面，但依然童心未眠，戴上公主后冠，猶如真正的公主一樣，根本難以想像她就是「張君雅小妹妹」！

簡嘉芸盛裝打扮出席生日會，勁有女人味！（Instagram：@jiayun_0413）

簡嘉芸（中）依然童心未眠，戴上后冠扮公主。（Instagram：@jiayun_0413）

自7歲時拍廣告爆紅後，簡嘉芸就成為幾乎全台灣無人不曉的人物，更隨即有得拍電視劇，於11歲時在鄭元暢和林依晨主演的《惡作劇二吻》中客串飾演喜歡直樹醫生的小病人，更因此下定決心要做醫護人員，現時已經於護理系畢業成為一名護士。

簡嘉芸（前排中）現時是一名護士。（Instagram：@jiayun_0413）

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