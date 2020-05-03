【晚吹】靈探片影到鏡頭有白煙　拍片者返去剪片仲見到有男人樣

由潘紹聰（Edmond）、詹朗林（JJ）和岑樂怡（阿妹）主持的 ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》最新一集請到前導遊Nigel分享他的靈異經歷，他指最令他害怕的是馬來西亞和泰國。當中兩個經歷令他深刻。

最新一他請到前導遊Nigel上節目分享。（電視截圖）

Nigel講到有一次帶團到吉隆坡和雲頂，親眼見到一個人被人落降頭後留下的疤痕，那次令他非常深刻。「兩隻腳膝頭哥對落啲肉曾經係爛晒，好返之後，皮膚變得唔光滑同灰色」，他又指中降的人就是他帶團的旅遊巴司機，原來當年他跟朋友一同合伙搞茶室，最後有金錢的糾紛，合作不成，做回司機，但更甚是要去沙巴找師傅幫忙，師傅本來都說不會再做法科的事，不會替他解降，不過最後竟然願意不收錢幫他，點解？

點擊下圖逐格睇呢個司機嘅恐怖經歷︰

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另一個導遊的親身體會，發生在日本的北海道，坐在Nigel後面是一對夫婦，他們常在竊竊私語，但說話的內容令Nigel感不解，「唔會係兩公婆對話嘅內容嚟，好似有第三個人咁。」Nigel說，例如去了一個海鮮市場，食完就上車去其他地方，他聽到他們說︰「點啊？頭先去咗食嘢啊？好冇食？」但兩夫婦應該一起去食，連續幾天的對話令Nigel愈想愈古怪，所以有一天趁他們一說話，他就立即站起來，回頭望他們，竟然發現……

睇吓佢發現咩！！

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接着他們由旭川回扎幌，開始下大風雪，旅遊巴駛進隧道，一直Nigel也不覺得有超速的情況，一出隧道，突然間很大風，風從窗縫吹進車颼颼作響，巴士開始失控。司機不停盡力控制方向盤，巴士不停左搖右擺，最後碰到圍欄才回復正常。Nigel看到有些團友嚇得哭了，回到酒店也看到旅遊巴的車身都刮花了、防撞欄也爛了。「我後尾先諗返，如果佢真係鬼仔，究竟係佢救咗我哋，定係害咗我哋？」Edmond指有兩個可能性︰第一可能是古曼，第二可能是帶着骨灰去旅行。

主持們在Jean的片段都看到有白影出現。（電視截圖）

同場加映，由「高靈人士」Jean帶來的靈探片段，她到了一間位於新界的荒廢大屋，有傳有人在屋內輕生，在門口時，Jean已經聽到有男士的哭聲，之後更感覺到有靈體跟着她走，到一樓的廁所走出花園時，突然鏡頭出現白影，Jean覺我好像有東西遮着鏡頭，回去剪片時，有所發現。

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