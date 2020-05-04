【RUGAL．專訪】崔振赫視美國隊長為目標　貪心想要不倦之身？

《皇后的品格》和《隧道》等韓劇的男主角崔振赫，近日與朴誠雄等人合作主演的劇集《RUGAL：無淚交鋒》熱播，而劇集亦即將於本月中迎來大結局，香港劇迷可以在《Netflix》上追看。而主角之一，飾演姜基範一角的崔振赫接受《香港01》專訪，分享了不少拍攝趣事外，順道與香港粉絲問好。

崔振赫在《RUGAL》中飾演一位改造人，希望成為韓國版的超級英雄。（劇照）

今年34歲的崔振赫在劇中飾演一位改造人，他失去雙眼後被打造成機器人類，並加入特殊警察組織「RUGAL」對抗韓國的惡勢力組織。劇中崔振赫被賦予一對新的人工眼睛，着意打造韓國版超級英雄。被問到開拍前，崔振赫有否參考外國的Super Hero，他回答：「我個人很喜歡Marvel的《美國隊長》，我認為他永遠不會老去，羨慕他始終如一的體質和擁有超人力量的形象…」表示自己同樣作為男人，美國隊長的帥氣令他十分嚮往。

崔振赫以美國隊長成為他的榜樣，坦言羨慕他有不老之身。（劇照）

按圖睇《RUGAL》精彩劇照：

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崔振赫講到當初收到《RUGAL》的劇本時，已經對其英雄題材非常有興趣，由於是自己出道14年來從未嘗試過的作品，所以一收到邀請就想挑戰！雖然崔振赫非常擅長拍攝動作戲，可是他則表示是次拍攝格外辛苦：「英雄題材的動作戲和一般動作戲不同，所以在拍攝這部作品期間，所有動作戲都很困難。」不過他坦言幸好所有演員都盡全力互相配合，沒有出現受傷的情況。

崔振赫表示英雄題材的動作戲非常有挑戰性，而且特別辛苦。（劇照）

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劇中崔振赫是一位超級英雄，被問到如果現實中能擁有一種超能力，他回答：「如果像劇中姜基範能夠通過人工眼睛，看到人表面無法看穿的內心世界的話，應該會很有趣。」似乎崔振赫非常滿意作家安排的超能力。除此之外，貪心的崔振赫亦表示想把自己的身體改造成不倦之身，一直保持住驚人的體力！距離上次崔振赫訪港已有一年多，他特別與香港粉絲問好，希望大家能多多支持《RUGAL》和「基範」。

崔振赫向《香港01》讀者打招呼，請大家多多支持《RUGAL》。

按圖睇崔振赫IG日常照：

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