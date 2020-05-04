林家佑骨癌手術後留20cm疤痕曾感自卑　三年後變身爆肌男擺脫陰霾

現年25歲林家佑曾是台灣綜藝節目《大學生了沒》的人氣班底之一，現時主要以演戲和模特兒工作為主。雖然身材健碩的他經常在Instagram上分享健身曬肌照，不過原來他於三年前患上骨癌開刀做手術後，手臂上留有一條長長的疤痕而曾經感到很自卑，直到最近才有勇氣在鏡頭前勇於面對自己的過去。

林家佑曾是台灣綜藝節目《大學生了沒》的人氣班底之一。（Instagram：@amos.nd）

家佑經常做人物拍攝的模特兒，因此從來不介意赤裸上身，直到留有疤痕後總是遮遮掩掩，不願意讓別人看到或告訴別人這個疤痕背後的故事，深怕隨之而來別人的同情目光：「2017年10月，困擾我一年的手臂疼痛確診為『惡性骨肉瘤』，就是俗稱『骨癌』。兩個月後接受了骨肉切除、骨移植手術，所幸順利將癌細胞切除乾淨、骨頭沒有排斥反應，但留了一道20公分的疤，手臂少了一整條肌肉...（健美夢碎），也讓我到目前除了健身不敢穿背心走在街上。」

家佑於2017年做手術前的樣子，亦是他人生最瘦的時候。（Instagram：@amos.nd）

家佑於兩年前做手術後，留了一道20厘米的疤痕，手臂少了一整條肌肉。（Instagram：@amos.nd）

曾痛得無法站立 每天要吃至少4粒止痛藥

他透露自己的腫瘤是屬於低惡性腫瘤，因此擴散速度較慢，一次手術就清除。不過亦正正因為如此，低惡性比較難發現，初時醫生都以為是肌肉傷害造成的疼痛，直到一年後腫瘤咬破骨頭才發現不對勁：「這一年多的疼痛有多痛？我每天吃至少四顆90絲長效止痛消炎藥（正常劑量一天兩顆）加上早晚各一顆肌肉鬆弛劑，有時候白天睡有時候晚上睡，如果少吃晚吃或情緒起伏讓藥效縮短就會痛到無法站立，每天只希望下次復健可以好一些，沒想到是腫瘤。當時演藝工作完全暫停，靠在家接設計案賺錢，因為怕家人擔心也不回新竹。」

林家佑留有疤痕後總是遮遮掩掩。（Instagram：@amos.nd）

家佑現時樂觀面對自己的過去，並希望自己的經歷能帶給別人勇氣和力量：「接着是長達一年多的休養復健和五年的觀察期，癌細胞五年內沒復發才算真正結束，所以我還不能宣布我完全康復，但至少目前很健康大家不用擔心！」

家佑表示除了健身不敢穿背心走在街上。（Instagram：@amos.nd）

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