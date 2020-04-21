《HIStory》卞慶華超自戀短訊對話曝光：一堆女的都想跟我生小孩

28歲台灣新生代男演員卞慶華去年接拍BL系列《HIStory-圈套》爆紅後，一直對外宣稱是單身，不過其實他已經有女朋友，去年底更被傳媒影到兩人約會。台灣傳媒今日（21日）爆出卞慶華與朋友之間的的短訊對話，直指女人見到自己就變得好飢渴等等連串貶低女性的言論，與他的帥氣陽光形象大相徑庭。

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏！

卞慶華去年接拍BL系列《History-圈套》後爆紅。（Instagram：@andybian0619）

在曝光的私訊對話中，卞慶華不時展現出自信的一面，向朋友表示「一堆女的都想跟我生小孩，她們都好飢渴」，對方叫卞慶華傳授他秘訣，卞慶華表示「去整形就有了，帥、有身材、有錢，妹就無限」。

卞慶華的帥氣陽光形象一夜崩壞。（Instagram：@andybian0619）

雖然卞慶華已經有個拍拖一年多的圈外女友Mia，不過在這段曝光的對話中，向朋友自爆「新歡，她是醫生，超讚的，頂級正妹」，疑似背住女朋友出軌。他還向朋友傳送自己的自拍照，之後說道：「這一笑，一堆女的都濕了。」未知這番說話是真心話還是只是玩笑一則，不過大膽的言論卻似乎有貶低女性之嫌，亦與他的暖男形象不符。

卞慶華的連串大膽言論卻似乎有貶低女性之嫌。（Instagram：@andybian0619）

點擊觀看更多卞慶華的照片：