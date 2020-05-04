【多圖】彭于晏男神崩壞變中年大叔？　留「羊咩鬚」自嘲似流浪漢

現年38歲的台灣男神彭于晏（Eddie）一直以來的形象非常靚仔又有型，不過日前他在IG Story貼出的自拍就令粉絲震驚！

Eddie的「新Look」令粉絲們感驚嚇。（Instagram@yuyanpeng）

Eddie在IG Story連貼幾張自指，影着自己的大頭照，應該是半裸着上身，做運動時影的，不過樣子就跟平日「青靚白淨」的他完全不同。Story裏面的他，頭髮變長，更留了一大把凌亂的「羊咩鬚」，又自爆自己胖了，而且不知道是濾鏡的效果還是怎樣，見到他的皮膚狀態也不是太好。他又在照片寫上「Fat Eddie go」、「Hobo（流浪漢） style」、「Workouteddie」，提醒自己做運動等，未知是否跟他近日因疫情爆發而處於停工狀態有關。

Eddie在一月貼出的照片非常靚仔有型，他也憑帥氣外表俘虜少女心，一班女生爭着做「彭太」。（Instagram@yuyanpeng）

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粉絲們被照片大吃一驚，表示男神竟崩壞成流浪漢大叔，紛紛留言︰「不忍直視！」、「考慮一下粉絲們的心情好嗎？」，但也有人說︰「有顏值就是任性啊！」、「人帥真好」和大讚他有男人味！其實，Eddie原本預計在今年新年上映的動作電影《緊急救援》因疫情而撤檔延期，在一月，他為電影宣傳時，仍是留着俐落整齊的短髮，帥氣的示人，今次也難怪粉絲們反應會這樣大！

點擊下圖睇Eddie嘅靚相︰

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