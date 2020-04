【夫妻的世界】韓素希絕美古裝造型出土　高難度揮劍動作難她不倒

由金喜愛和朴海俊主演的JTBC韓劇《夫妻的世界》近日成為話題之冠,飾演「小三」呂多景的韓素希更成功跑出人氣急升,成為今期網民最愛。韓素希出道前的舊照和學生時代照片紛紛被網民起底之外,她過去的極美古裝造型亦再度被翻出,引起外界關注。

韓素希在《夫妻的世界》中飾演「小三」呂多景人氣急升。(《夫妻的世界》劇照)

韓素希於2018年出演古裝劇《百日的郎君》,並飾演外貌出眾的世子妃,當中當然不少得華麗的宮廷服飾,全部都被她完美消化,個個造型都盡顯她氣質非凡的一面。另外,她去年12月為手機遊戲「뇌명천하」拍廣告,同樣以古裝示人。她在叢林中穿着一身紅色的薄紗,並做出多個高難度的揮劍動作,十足女俠一樣。網民紛紛留言大讚她很適合穿古裝,更表示希望她能再接拍古裝劇做女主角。

韓素希穿古裝一樣好靚女。(《百日的郎君》影片截圖)

韓素希完美消化女俠造型。(뇌명천하廣告截圖)

現年25歲的韓素希因氣質非凡和酷似宋慧喬而獲得「蔚山宋慧喬」和「嫩版宋慧喬」的稱號,她於2016年以男團SHINee的《Tell Me What to Do》MV出道,之後相繼出演《重逢的世界》、《金錢之花》和《百日的郎君》等電視劇等,終憑於《夫妻的世界》的亮眼演出走進觀眾心中,成為韓國新一代女神。

韓素希在《夫妻的世界》表現出色。(《夫妻的世界》劇照)

