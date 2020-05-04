【安樂蝸】221呎單位25萬改造　樓底連主持人企喺度都掂到頂

無綫節目《安樂蝸》的「設計型空間」環節，不時搜羅不同家居，看看設計師如何為數百呎單位改造。最新的一集的主角是一個221呎的納米單位，屋主一個人住，看看設計師Phoenix如何將這間屋變身成為一間符合屋主要求的「Dream House」！

單位面積221呎。（電視截圖）

本身單位沒有任何房間，不過屋主就希望有獨立房間間隔，所以Phoenix就特地為他加建了閣樓和工作範圍。全屋主調是木色，大門和廚櫃也用同一材質，令感覺更整體。另外，除了保留本來單位配有的開放式廚房外，再在廚櫃對面增加層架，有更多煮食地方，間接加大廚房！而且，單位空間有限，又要兼顧採光等問題，Phoenix在不同地方加設特大儲物空間，連上閣樓的樓梯每一級都可以儲物，他又指他在設計上盡量減去家具上不必要的結構，視覺上更寬敞。此外，屋主要求有地方供小貓做私人空間。

廚櫃對面增設空間放雜物。（電視截圖）

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主持狄以達要屈曲身坐。（電視截圖）

單位最特別的地方就是劃分出來的睡眠區是在閣樓，放了一張單人床褥，對面就是一個小工作空間，有一張板做枱，空間看上去尚算寬敞，雖然兩位主持鄭雋熹和狄以達大讚設計，不過看畫面，鄭雋熹坐直身時，頭頂也撞到煙霧感應器，而狄以達更是要曲身坐在床褥上，看上去頗辛苦，而且要在這個空間工作，天花的壓迫感都幾大，還好工作枱下面是中空，所以雙腳可以伸直，否則真的會坐到「腳痺」！而且，在樓下客廳的空間，因為加了閣樓，變相樓下的樓底也變低了，主持狄以達身高約1米72，見到也快要撞到頭，感覺也有點壓迫。價錢方面，設計連裝修費大約用了25萬。

點擊下圖逐格睇吓呢個單位！

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