BBC校園新劇男女主角豁出去正面全裸　超多激情戲睇到面紅心跳

新冠肺炎期間冒出一堆反應熱烈、話題不斷的爆劇，其中BBC《Normal People》堪稱全英目前最受矚目的焦點，首周點看數即達1620萬、打敗艾美與金球獲獎名劇《嗜血嬌娃》首季締造的7日點看次數遲1080萬的紀錄，讓BBC相當振奮。 男女主角Paul Mescal、Daisy Jones床戲尺度大膽，甚至正面露點，卻由於演出真實、細膩而備受稱讚，人氣和知名度大增，連Paul戲中所戴的頸鍊都有忠實觀眾特別設立粉絲專頁，還超過數萬人關注，令他本人難以置信。

《Normal People》由BBC與影音平台HULU聯手打造，描述來自不同階級家庭的少男少女，在高中時男的原本是勁受歡迎的「風頭躉」、女的被視為怪胎，卻意外擦出愛火，然而男方卻對自己的人緣受影響而感到在意，讓感情充滿變數。直到二人升讀同一間大學後卻大反轉，女方成了受到喜愛、追捧的人氣王，男的變得害羞、退縮，又為戀情造成新的衝擊。

按圖睇《Normal People》精彩劇照：

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原著作者擅用年輕人的語言，卻相當精準抓到少男少女對於性和愛的真實想法，因此得到各方讚譽，很多書迷都擔心小說太好，改編成的劇集就會讓人失望。想不到劇集版卻與原著一樣得到推崇，被譽為BBC新神劇，還是新人的Paul與演出作品也不算多的Daisy表現一鳴驚人，前途廣被看好，數量不少的大尺度激情戲，兩人演來毫不拘泥扭擰。

劇中有數量不少的大尺度激情戲，兩人演出自然，毫不拘泥扭擰（《Normal People》劇照）

才24歲就應劇情需要正面全裸的Paul，坦言拍攝「重頭戲」前一晚緊張到沒怎麼睡，儘管和Daisy一起與床戲指導「排練再三」，都很清楚大概會到何種程度，要在一堆人面前裸體露點，還是很有心理壓力。他也不太能相信目前已有不少女孩把他看成性感新偶像，直呼：「看到我本人應該會失望吧？」

就連由英國到荷李活發展、成功以《Karaoke Carpool》打響名堂的搞笑主持人James Corden，都在社交網站上大推《Normal People》，坦言該劇可能改變了他的人生，且是他好長一陣子以來看過最好的戲。受寵若驚的Paul，留言回覆：「天啊，這到底怎麼發生的？真的很謝謝你。」

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