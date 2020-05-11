降魔的2.0劇評︰降魔初哥升呢大師的冒險　有望破續集必爛魔咒？

回來了！那個熟悉的TVB，它回來了！先是懸疑劇《十八年後的終極月光》口碑爆紅，然後，再接再勵，上線了這部萬眾期待的靈異大劇—《降魔的》2.0。

《降魔的2.0》口碑比前作更佳。第一部，在豆瓣中評分只有7.7 。到了這一部，開分直接飆到8.8 。口碑爆紅的原因，筆者認為有二。

《降魔的2.0》口碑比前作更佳。第一部，在豆瓣中評分只有7.7 。到了這一部，開分直接飆到8.8（豆瓣網截圖）

第一，是男主角馬國明。

這些年來，TVB五小生中的四生（林峰、吳卓羲、黃宗澤、陳鍵鋒）紛紛離巢北上，謀求更大的發展機會。獨剩下馬國明，至今仍在無線堅守。出道20 年，馬國明靠出色演技讓觀眾記住了他。在其他四小生紛紛離巢之後，馬國明更是憑藉自身的硬實力逐漸坐穩TVB一哥的位置。再加上，陪跑12 次之後，他在今年終於憑藉《白色強人》登上了視帝寶座。

既忠誠又有實力，這種演員的觀眾緣當然爆表。此番再現熒幕，觀眾對《降魔的》2.0 自然是好感度倍增。

+ 11 + 10 + 9

第二個，監製方駿釗和編劇羅佩清的強強聯手。方駿釗，靈異題材的老手，擅長將嚴肅嚇人的靈異題材喜劇化，講靈異為世情，化恐怖為溫情。《一屋老友記》和《降魔的》這兩部高分靈異劇就是出自他的手筆。

在《降魔的》2.0 中，這種喜劇手法同樣被運用得十分巧妙，不時令人捧腹。譬如，男主一個人偷偷進行性教育學習之時，被女鬼魂發現。於是，便有了這個笑死人的橋段︰

（《降魔的2.0》劇集截圖）

編劇羅佩清，同樣是靈異題材的好手。首次擔任編審的《降魔的》，簡直驚艷，獲得觀眾盛讚。其後的《金宵大廈》，漸入佳境。男女主前世今生的宿命愛情，淒婉動人，實在令人拍案叫絕。而這番的《降魔的2.0》，男主馬季與女主莊醫生和女二啤啤之間的三角戀情，同樣牽動人心。

言歸正傳，下面說回故事——前一季裡，的士司機馬季在路邊小解時，無意間解除了千年精靈石敢當的封印。

從此之後，馬季便開了天眼，能看到陰間的鬼魂。慢慢地，馬季和石敢當成了莫逆之交。石敢當不僅假扮豪仔（馬季的童年好友，自小遇溺身亡）來安慰馬季養母，還傳授他降魔伏妖的本領。

兩人甚至一起踏上了降魔伏妖的道路。

在一場降魔大戰中，以降魔伏妖為天命的石敢當化為一塊水晶石，與魔同歸於盡。而石敢當的犧牲覺醒了馬季的天命，讓他正式成為了一位降魔人。

（《降魔的2.0》截圖）

簡而言之，第一季的劇情，主要是講男主如何由一位普通小市民轉變成降魔人。而第二季的劇情，主要是講馬季如何由一位降魔新人成長為一名降魔大師。

須知道，馬季之所以會成為一名降魔人，是因為石敢當以自己的生命來覺醒他的天命。是一份深厚的兄弟情支撐著他繼續走下去的。他的內心還不夠純粹。很多時候，他還是像熱心小市民一樣思考。譬如，剛開場，一股女鬼闖上他的車，向她求救：救救我，有隻惡妖追住我，還打我。

馬季毫不猶豫，就將拋下眼前的乘客，轉而去保護女鬼。一輪極速狂飆之後，他出手將惡妖打翻在地。正當他沾沾自喜，以為自己做了一件懲惡揚善的大好事時，女鬼卻重重地給了他一記耳光。

原來，這只是小兩口鬧彆扭而已。白忙活一場不止，還因此吞下一張「牛肉乾」 。

而且，他的靈力還未夠修為，只夠應付一般的鬼魂。但遇上靈力強大的靈體，他只能白白挨打。

（《降魔的2.0》截圖）

任重而道遠，他必須盡快提高自己的靈力。怎樣做呢？靠童年好友豪仔的指點訓練。

沒看錯！石敢當雖然走了，但豪仔回來了！（均為胡鴻鈞出演）

他在靈界修煉多年，靈力深厚。不過，一開始，他對馬季這位摯交好友卻是懷恨在心，頻頻發難。原來，他溺亡後，鬼魂回到家中。這時，他看到母親對馬季的體恤和關愛，心中醋意大發。他把這一切都歸咎在馬季的身上，馬季奪走了自己的所有。

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所以，他修煉完成後的第一件事，便是回來找馬季算賬。兩人還進行了一場大戰，不過，根基尚淺的馬季被豪仔全程吊打。但是，當啤啤（馬季的好友）向他道出其中的內情之後，他心中的怨念才釋然：馬季最思念的人一直都是你，所以石敢當的樣貌才會和你一模一樣。

於是，他決定幫助馬季修煉，以免他在降魔之路上陷入困境。但是，馬季卻一心想讓養母晶晶看看豪仔本尊，以緩解多年的思念之苦。機緣巧合之下，他認識了一位精靈—— 風獅爺（C君 飾）。

這位風獅爺，設定也十分奇特。不愛降魔伏妖，專愛窺看女性的裙下風景。不過，他的靈力可不是一般的深厚。三百年前，正是他封印了馬季的摯友石敢當。馬季拜託風獅爺為養母開天眼，並製造了機會讓養母和豪仔見面。

機緣巧合之下，馬季認識了一位精靈—— 風獅爺（C君 飾）。（《降魔的2.0》截圖）

沒想到，這一見面，就出大事了！原本無欲無求的豪仔一見到母親，便開始被惡念吞噬…他會不會就是這一季的終極Boss 呢？接下來，馬季的修煉之路會遇上那些挑戰？

除了打怪升級的修煉之路，本劇還有一段錯綜複雜的三角戀。上一季，馬季暗戀上了女醫生莊芷若（黃智雯 飾）。不論晴天雨天，他都堅持每晚車莊醫生下班。開車十二分小心，都只為了她能平穩地休息一陣子。他還到鬼域裡救過芷若，還許下了承諾：再危險也好，我都會保護你。

但是，在最後一場降魔大戰中，魔在被消滅前留下一句詛咒：他不會得到幸福的，他只會害死所愛之人。因為這句詛咒，馬季不得不想方設法逃避心上人。但是，莊醫生對他卻還有一絲情愫......

這段感情裡，還有一個不可忽視的角色：啤啤（劉佩玥 飾）。啤啤原本是一檔靈異節目《世界零距離》的女主播。雖然內容都是裝神弄鬼，但啤啤的粉絲卻遍布人間和靈界。後來，她遇到了馬季。在知道馬季能夠看到鬼魂後，啤啤便聘請馬季當自己的御用司機，陪她鍛煉膽子。

在一點一點的相處裡，她喜歡了馬季。她對馬季的心無比真誠。

不過，為了幫助馬季救芷若，她被魔的勢力綁架塞到的士後車廂，最終窒息而死。這一季，她只能以鬼魂的方式出現。她依然默默地陪在馬季身邊，渴望能和馬季有一點獨處的機會。但是，這段感情似乎只是一場泡沫.......

這一季，她只能以鬼魂的方式出現。她依然默默地陪在馬季身邊，渴望能和馬季有一點獨處的機會。但是，這段感情似乎只是一場泡沫（《降魔的2.0》劇照）

除了靈異和愛情，TVB的大劇必定都少不了一樣催淚神器—— 人與人之間的溫情。譬如，馬季養母晶晶與豪仔的親情，龍貓仔與龍貓的親情…每一集裡，筆者都莫名被這些溫情時刻戳中淚點。

還是TVB 熟悉的配方，還是那麼不輸別人的質量，TVB 的老粉們近期真的要爽翻了。《降魔的》2.0 之後，TVB 的下一部精彩劇作是什麼呢？

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