十八年後的終極告白︳豆瓣90%好評！內地網民讚有《天與地》神髓

近年，大家對TVB的吐槽不絕於耳，畢竟其劇集的質量有目共睹。內地豆瓣網評《法證先鋒4》5.1 分；《機場特警》6.4 分。本以為其聲勢就此墮落，沒想到它立即打了一場翻身仗。最近，一套新劇甫開播即拿下8.4分。現在，評分還在繼續上揚，目前穩定在8.5。這樣的表現，實屬難得——《十八年後的終極告白》。

內地網友評《十八年後的終極告白》，勾起對TVB劇全盛時期的懷愐，並紛指甚有早年神劇《天與地》的味道：

（《18年後的終極告白》海報）

這劇名配上這海報，你的腦海裡是不是飄過一股濃烈的奇葩感？可別被這些假象迷惑。《終極告白》是一部懸疑劇，改編自轟動全港的秀茂坪童黨燒屍案。

一開場，就是一樁兇殺案。深夜，郊外的樹林裡，一個少年被人用磚頭狠狠砸死。然後，屍體被埋於山野，無人知曉。

時間一轉，十八年過去了。又是一個深夜，會計師林朗生（譚俊彥 飾）正在夜跑。突然，天空下起了瓢潑大雨。一個無辜路人被一輛疾馳而來的汽車撞飛了。車上的司機和乘客慌慌張張地下車看了一眼，然後肇事逃逸了。

按圖睇《18年後的終極告白》精彩劇照：

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這一切，都被夜跑的林朗生看在眼內。他立即拍下車牌並報警求助。在差館裡，他向警方指認：車上的乘客，正是自己公司樓下的律師。沒過多久，肇事者便來差館自首了。但奇怪的是，乘客變成了一個陌生人。

湊巧的是，在屬下口中，林朗生又得知，車禍案的司機是最近一宗受賄案的證人。他恍然大悟：很明顯，這是辯方律師私下要證人改口供，妨礙司法公正。

就在當天，他的公司突然接到了一張大訂單。而且，客戶點名要讓他負責。其實，這是一宗交易：只要林朗生在認人的時候，不指認出車上的律師，那他不僅可以收穫一筆大訂單，還會得到一筆非常豐厚的補償。

原來，這樁受賄案背後還涉及財力雄厚的房地產集團—— 雄哲集團。一旦車上的律師被林朗生這位目擊者指認，那雄哲集團在審判中是必敗無疑。到時，集團的利益就會大受影響。所以，集團老總想堵住林朗生的口。

但是，這宗交易被林朗生一口拒絕了。

事情當然沒有那麼簡單。軟的不行，自然就來了硬的。恰好，社團老大沈敬一（陳山聰 飾）為了上位，想全盤接手雄哲集團的收樓業務。而集團老總給他提了一個條件：只要讓林朗生改口供，收樓的業務就全盤交給他接手。

社團老大沈敬一（陳山聰 飾）為了上位，想全盤接手雄哲集團的收樓業務。而集團老總給他提了一個條件：只要讓林朗生改口供，收樓的業務就全盤交給他接手。（《18年後的終極告白》劇照）

作為社團老大，沈敬一要對付林朗生這種斯文白領，自然不是什麼難事。不過，一頓毒打後，林朗生依然很硬氣，不肯低頭屈服。這時候，沈敬一在他耳邊嘀咕了一句話︰

十八年前你做過什麼事，別以為沒人知道。 沈敬一

聽到這句話後，林朗生臉色大變。十八年前，究竟發生了什麼事？想知道答案，接著往下看。

隔天，他就乖乖地按照沈敬一的指示，去差館指認了另一個陌生人。重案組督察阮麗瑾（黃智雯 飾）一直在追查這宗受賄案，不過，她手上並沒有確切證據可以證實辯方律師與證人私下接觸。

所以，林朗生的指認是她破案的唯一希望。沒想到，林朗生突然改了口供，指認了另一個人。而雄哲集團，也因此贏下了這場官司。這令她的努力全部白費。她覺得林朗生行為十分蹊蹺，決定繼續深挖下去。

重案組督察阮麗瑾（黃智雯 飾）覺得林朗生行為十分蹊蹺，決定繼續深挖下去。（《18年後的終極告白》劇照）

沒想到，打贏官司之後，雄哲集團的第二把交椅在上路上發生了嚴重車禍，罹難於郊外的樹林中。而警方在現場取證的時候，不巧，發現了一副人體骸骨。還有，屍骸的頭蓋骨，有明顯的凹陷。這種跡象表明，死者極有可能死於兇殺。於是，警方決定立案展開偵查。

林朗生一看到這則新聞，立刻慌了神。

（《18年後的終極告白》劇照）

他馬上召集了曾經的中學同學，一起商議對策。原來，那副屍骸正是他們十八年前闖下的彌天大禍。

十八年前，剛剛中學畢業的他們在郊外的樹林裡舉辦畢業晚會。沒想到，期間，一個古惑仔來尋釁滋事。於是，年少氣盛的他們便和古惑仔打了一架。而脾氣火爆的沈敬一，一怒之下，直接用磚頭砸死了這個古惑仔。

殺了人之後，這群稚嫩的少年很慌。為了不讓此事泄露，他們就地挖坑將屍體埋了，並約定對此事緘口不提。十八年來，這個秘密一定藏在心底困擾著他們，每個人都擔心這個秘密被捅穿。一見面，這班老同學卻爆發了矛盾。

案發之時，其中一名同學的兒子患上了甲型流感，還轉進了ICU 病房。他覺得，這是冤魂來向他兒子索命。

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只有凶手投案自首，才能讓他兒子的病情好轉。所以，他決定向警方檢舉沈敬一。但是，林朗生並不想讓真相曝光。因為一旦曝光，他也會被拖下水，以後的人生就真毀了。

於是，他約這個同學出來再商量商量。誰知道，到了約定地點，同學從天而降，死了。警察根據現場調查，初步懷疑死者是被人推下樓的。

是誰下的手？是不是沈敬一這個橫蠻霸道的社團大佬嗎？還是，另有其人？

還有一點令人詫異。麗瑾的父親阮進也在暗中追查著事件，他似乎也跟骸骨有所關連。

真相到底是什麼？劇情又會怎樣發展。誰才是最終的大Boss ？一切都是個謎。接下來，就看TVB 能否將這個謎局布好了。

（《18年後的終極告白》劇照）

不得不說，比起《法證先鋒4》，《終極告白》的節奏簡直不要太快。光是第一集，就包含了兇殺、肇事逃逸、受賄、黑社會內訌、綁架、埋屍等驚險情節。而且線索鋪開有層次，環環相扣，有種爽劇的感覺。

還有一點也值得表揚—— 演員的演技在線。就拿飾演男主角林朗生的譚俊彥來說吧。他同時參演了《法證先鋒4》和《終極告白》。但在《法證4》中，他飾演的King Sir 飽受觀眾詬病，表演僵硬、面癱，說話陰陽怪氣…屢被觀眾質疑是靠阿爸狄龍上位。

飾演男主角林朗生的譚俊彥把角色拿捏得很得當。（《十八年後的終極告白》劇照）

不過，這次，他卻拿捏得很得當。一個表面看來為人正直，但內裡城府極深的斯文白領，被他一個細微的眼神，便描繪出來了。

節奏緊湊，環環相扣，表演也不拖後腿，《終極告白》有望成為TVB 今年的第一炮。而接下來的劇情，千萬要穩住啊，別再爛尾了。畢竟， TVB 的老粉們，再也經不起爛尾的傷害了。

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