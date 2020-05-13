【歎息橋】改變觀眾睇劇習慣　顛覆傳統被列「港劇巔峰」

翹首以盼由林保怡（Bowie）首次擔任監製的愛情懸疑劇《歎息橋》終於在昨日（11日）播出，由於劇集已率先於3月28日在內地視頻網站優酷上架，被標籤為「港劇巔峰之作」，更在著名影視評論網站「豆瓣」獲得8.8分的高分，Bowie日前在記者會接受訪問談到劇集的口碑，他說：「我覺得係時候（為香港電視劇）做啲嘢、應該做啲嘢，好開心《歎息橋》都算為港爭光！」令香港觀眾更加期待劇集的播出。看畢第一集，相信觀眾就會發現《歎息橋》與十年如一日的無綫電視劇可謂天淵之別，無論在鏡頭調度、故事序述方面都顛覆傳統，在視覺上亦為觀眾帶來衝擊，有種破舊立新的感覺。

《歎息橋》選擇不遷就觀眾，以顛覆傳統的方式說故事。（劇集海報）

Opening Credit唔止係片頭 仲有特別作用



首集以《懷疑》命題，一開始就由楊偲泳（Renci）飾演的年輕版Joyce帶觀眾走進劇情，以上帝視角講述她在18年前在比利時遇上年輕版Thomas（陳健朗飾）的故事，然後才進入Opening Credit，緊接着就是廣告時間，電視觀眾可能對這樣的鋪排感到突兀，皆因大家都習慣在聽畢主題曲及Opening Credit後才開始觀賞劇集，有時更故意因此推遲打開電視的時間，若觀看《歎息橋》都以這個模式，就會錯過劇集安排前因後果的細節。在《歎息橋》中，Opening Credit還有切割的作用，到第二節轉換成現在時空兼Thomas（林保怡飾）主觀視角的故事。

光看劇集的第一節，觀眾可能對角色有點摸不着頭腦，但Opening Credit的順序就清楚交代了陳健朗與林保怡為同一角色Thomas；談善言與周家怡為同一角色Sammy；岑珈其為伍詠薇的兒子；黃定謙與陳奐仁為同一角色Ken；楊偲泳與衛詩雅為同一角色Joyce。燈光亦特意只讓觀眾看到角色的半邊臉，喻意我們無法從一個視角看到真相的全部，而每個角色都以不同角度看待同一件事，是為呼應劇集的主題。

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畫面構圖好似睇緊電影



《歎息橋》的畫面構圖備受觀眾討論，無論是鏡頭調度、機位的擺放都甚具電影感，與一貫電視劇Close-up鏡頭說對白、人物對話就利用180度原則的傳統模式截然不同，《歎息橋》很多時候都以全景及固定鏡頭去讓角色交代劇情，甚至將牆壁及窗框去分割構圖、或將人物放在角落，可說繼承了《瑪嘉烈與大衛 緣豆》的影像風格，亦即是導演二五及肥波的個人風格，予觀眾耳目一新的感覺。《歎息橋》亦懂得利用鏡頭去講故事，並非光聽聲音就能知道劇情發展的「師奶劇」，例如：衛詩雅與林保怡在步出戲院後，導演選擇將鏡頭放在他們的腳步上，雖然對白交代他們在討論電影劇情，鏡頭的擺位卻能明顯看到二人的步伐完全不同，交代了二人的感情關係，也預示了二人會因此而分開。

點擊圖輯睇《歎息橋》的特別構圖！

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打破第四幅牆直接同觀眾對話



《歎息橋》亦有別於傳統利用非線性敘事手法去講故事，將故事時間線打碎，予人劇本「鬆散」的感覺；與此同時觀眾可以從不同視角的集數收集證據，繼而了解事件的全盤真相及故事發生的時間線，讓觀眾在追看劇集的同時，更會加以思考分析劇情走向。《歎息橋》的劇情推進亦相對較慢，更多的像是在紀錄日常的生活細節，例如：茶餐廳抵不過時代的變遷面臨結業、衛詩雅與林保怡在戲院遇上不斷聊天的討厭情侶、林保怡從一張戲飛得悉衛詩雅有潛在的第三者，這些細節不用誇張，卻容易讓觀眾有共鳴。《歎息橋》更推倒第四幅牆，讓演員在說對白的途中面朝鏡頭對觀眾說話，同時也替觀眾提出疑問，這是在港劇中罕有的。

林保怡直接提出觀眾內心的提問。（劇集截圖）

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近來ViuTV投放不少資源在製作自家電視劇上，今年的三部劇《二月廿九》、《打天下》、《歎息橋》均口碑不俗，收視與討論度都節節攀升，由於有別於大台一成不變的傳統電視劇風格、尋求突破，所以逐漸在形成屬於自己的一群觀眾。ViuTV的發展日漸成熟亦為普羅大眾在觀看電視劇上有另一個選擇，有競爭才會鞭策彼此進步！