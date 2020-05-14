艾倫狄珍妮遭前員工轟虛偽兼臭檔　曾親自致電喬布斯怨iphone難用

在其看家節目《The Ellen Show》總是一臉和善的美國知名主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres），近來頻頻被爆料私下並不親切和藹，不但架子大，也對人很冷漠，彷彿是戴著神仙教母面具的壞巫婆。紐約郵報特別找到一位《The Ellen Show》的前工作人員，爆出驚人內幕：「那些人說的故事，全部都是真的。她永遠都很和善嗎？才不！讓我最受不了的就是大家都以為她永遠很貼心、光明，然後就放她一馬。」

艾倫因新冠肺炎疫情改在家中錄製節目，其工作人員被迫放無薪假。誰知艾倫偷偷找來外判公司取代合作多時的班底，讓他們忍不住炮轟艾倫偽善陰險，好幾位受過她氣的前員工紛紛跳出來控訴，當中甚至包括她至今為人津津樂道、在奧斯卡頒獎典禮現場號召巨星自拍合照及買外賣Pizza的保安人員。

該保安人員表示，他負責保護艾倫及其家人的安全，艾倫卻從頭到尾連一聲「哈佬」都沒講過，也沒謝謝他，更只用眼角餘光瞥過他、正眼都沒望過一次，他一針見血：「完全跟她對待她的演藝圈中夥伴是兩個樣子。」

在2014年奧斯卡頒獎典禮上，艾倫狄珍妮一時興起與眾星影低這張史上最星光熠熠的自拍照。這張相一PO出Twitter的第一分鐘即吸超過20萬Like，成為一時佳話，亦力證了艾倫的「江湖地位」。如今一批前員工卻指控她是人前人後兩個人的雙面人（The Ellen show節目截圖）

艾倫的眼裡只看高不看低？曾經兼職在餐廳打工的喜劇女星Christina Farrah回憶擔任素食餐廳人員時，有次艾倫和另一半Portia Rossi來用餐，艾倫雖然沒對她特別友善，也沒有任何抱怨。隔了一周，經理找她過去問道是否曾經serve過艾倫，她興奮了一下，以為艾倫想找她上節目，結果經理說：「她寫了抱怨信過來，說妳的指甲上塗的油都有裂開的痕跡了。」Christina簡直不敢相信：「她那麼有錢又那麼忙，幹嘛他X的來搞我？」

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《The Ellen Show》前工作人員說：「有一次她弄丟眼鏡，看不到iPhone上面的簡訊，於是一聲令下，所有事情都停下來。然後她打了通電話，接下來我們居然聽到蘋果CEO喬布斯跟她打招呼的聲音，她對喬布斯抱怨，iPhone的字形實在應該要再大一點。她就是這種人，雖然並不是惡魔，但就是活在一個極度有特權的泡泡裡，和真實的世界完全脫節。」

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