尊尼特普隔離避世住山洞？　IG拍片意外曝光南法16萬呎私人莊園

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）一向作風低調，從來不開設社交賬戶，甚少分享自己的日常生活。不過他在上月中終於開設個人IG，至今吸引超過427萬人關注，人氣強勁。尊尼近日亦Post了不少短片及相片，同大家分享他的隔離生活，當中他拍片的「山洞」就成功引起不少人好奇，原來就是尊尼位於法國南部的私人莊園！

尊尼特普（Johnny Depp）在上月中開設個人IG，當中他身處的「山洞」引起不少人好奇。（IG@johnnydepp）

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在尊尼Post的第一張相中，相中的背景似乎是一間石室，他穿上格仔衫同牛仔褲坐在木凳上，枱上擺滿蠟燭，不少網民都笑言尊尼住在山洞，過着原始人的生活。但其實這個「山洞」是尊尼在2001年買下的位於法國南部的私人莊園，距離海濱小鎮Saint-Tropez只有約10英里。整個莊園佔地15萬平方米（約16萬1500呎），整體是19世紀的田園風格。據知莊園由廢棄酒莊改造而成，佔據一整片山頭，總共有12棟建築，包括一座約4,300呎的5臥室主屋、教堂、酒窖、泳池、私人餐廳、藝術工作室等，應有盡有。

其實尊尼是在位於法國南部的私人莊園，佔地15萬平方米（約16萬1500呎）。（christiesrealestate.com）

尊尼拍片的「山洞」。（christiesrealestate.com）

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莊園周邊被大片的樹林及草坪環繞，葡萄園、橄欖樹及有300年樹齡的橡樹相映成趣，還有為餐廳提供新鮮食材的菜園。自2001年買下以來，尊尼在15年間斥資超過1000萬美元（約7750萬港元）翻修，同時保留莊園原本的自然風格，外觀都由石頭砌成，內部的傢俬多數都以原木打造而成，處處都可見古老歷史，更是遠離煩囂的隱世天堂。尊尼曾在2016年以6,300萬美元（約4億8830萬港元）考慮售出這座莊園，但相信因為當中充滿了他與前女友Vanessa Paradis及一對仔女的回憶，所以最後還是不捨得賣出。

尊尼與前女友 Vanessa Paradis 曾被視為金童玉女，兩人育有一對仔女Lily-Rose Depp及Jack Depp，可惜最後分手收場。（Getty Images）