晚吹│的士司機分享乘客車上離奇消失　但都唔夠接「鬼新娘」恐怖

由潘紹聰（Edmond）、詹朗林（JJ）和岑樂怡（阿妹）主持的 ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》最新一集請到的士司機Jacky分享他聽過的靈異經歷，當中一段講到一個乘客在的士上離奇蒸發，極為陰森。

雖然事件不是發生在Jacky身上，不過他指自己很有興趣聽同行的司機講這些靈異經歷，所以也聽了不少分享。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

雖然這不是發生在Jacky身上，不過他就講到好恐怖，這是近期在機場的事件，晚上11時多，駕駛大車的司機在等客，但突然有個着灰色背心、黃色短裙的黑人女士，那女子走到司機左面乘客位置，輕敲玻璃窗，司機開窗，她用英文問︰「司機，去唔去蘭桂坊？」於是他就叫她上車，對方沒有行李。Jacky說︰「啲（電動）門好慢㗎嘛，上咗車坐定定，就睇住佢閂埋門，呢個動作一定要完成，因為一開車，開唔到門嘅。點解我要講得咁清楚？因為最恐怖係，佢去到青馬大橋，佢其實望一望塊鏡已經唔見咗呢個人㗎喇，但係佢唔敢諗太多，因為有啲人係瞓喺度瞓覺。」

的士界的確有很多靈異故事。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

之後一路好暢順去到中環，Jacky續說︰「咁去到停車，佢一擰轉面，真係唔見咗個女仔，影都冇埋。我都有問返佢，會唔會喺右邊門落咗啊？停紅綠燈嗰啲，右邊唔係電動門，係趟門嚟，但係好重嘅隻門呢啲車，總之好奇怪，解釋唔到㗎呢啲都係。」聽上去都覺得陰森。

Jacky強調是凌晨兩點接新娘，聽到Edmond都大感驚訝。（《總有一瓣喺左近》電視截圖）

Jacky同時有分享同行司機的其他經歷，是有位客人預約凌晨兩點要車，要大車寬敞一點，因為要接新娘，凌晨兩點接新娘？

點擊下圖逐格睇吓Jacky呢個靈異分享︰