歎息橋｜邵美君黃定謙演母子演技受激讚　網民︰個阿媽真係好恐怖

由Fatball（李紹波）和25（楊承恩）執導，林保怡、周家怡、陳奐仁、衛詩雅、伍詠薇和秦沛主演的ViuTV劇集《歎息橋》播出兩集後，觀眾的反應不錯，也引起網民的熱烈討論。第二集的開首以青年版Ken（黃定謙飾）的早年生活為引子，表達出他從小已受母親胡彩雲（邵美君飾）的過份管束下成長，當中黃定謙跟媽媽同枱吃飯的一幕，二人的演技備受激讚。

黃定謙和邵美君的演技受讚。（《歎息橋》劇照）

劇中，正在與朋友吃飯的黃定謙被媽媽叫回家，回家後，母親從一開頭一言不發，到淡淡言的說︰「仲唔過嚟食飯？」，再到開始兇一點的問︰「洗咗手未啊？」情緒的漸變非常有層次，而黃定謙只是一直按着她的提問去做，已經揭示了二人不對等的關係。到他們一起坐在餐桌前，邵美君質問兒子為什麼不勤力找工作，之後又無故道歉，黃定謙開始哭。邵美君不是那種大罵他，但幽幽地說話令人心寒，觀眾對這位母也不禁感懼怕。而黃定謙之前更講過拍那場戲時，直到Cut機也在哭。而且，這場戲從窗外的拍攝角度也非常別出心裁。網民大讚這場戲有張力，更說︰「嘩佢呀媽成隻鬼咁，個燈光效果搞到」、「個阿媽真係好恐怖」、「呀媽冇得頂」、「呢兩個窗好正」。

這一幕像是二人之間隔了一道牆一樣。（《歎息橋》電視截圖）

拍開舞台劇的邵美君回覆《香港01》記者時透露這次是她第一次拍電視劇，跟演舞台劇大不同，她說︰「成個劇本detail嘅嘢我係唔知，淨係睇我自己嗰幾場戲未必好深入理解角色係點。」要靠在場跟導演溝通才詳細理解到角色，相反舞台劇收到劇本後有一個月時間去準備和排練。「而做到兇惡效果都係心理分析，佢係一個好大控制慾嘅媽媽，佢好想個仔好到扭曲晒，自己對個仔嘅管制啊，甚至乎有啲情緒勒索，我就係攞住呢啲素質去塑造個角色，個效果係加加埋埋啦，我對個角色嘅想像，同埋我曾經親眼見過呢啲恐怖嘅場面。」她覺得演員就好像一部攝錄機咁，把自己平時見過的，在演戲時把感情投放出來。

邵美君是資深舞台劇演員，曾經憑《愛是雪》榮獲「第21屆香港舞台劇獎」的最佳女主角（喜劇／鬧劇），今屆她再憑《四川好人》獲「劇后」提名，演戲功力深厚，埋位前埋位後完全兩個樣。（《歎息橋》電視截圖）

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另外，第一、二集以過去為開首，眼利的觀眾應該會發現回憶片段的比例跟平常不同，好像左右兩邊把人壓長了一樣，曾有網民懷疑是否比例不對，但導演Fatball指原來是故意的，是以70年代的電影為參考，特意跟「現在」的部份有不同的呈現效果。