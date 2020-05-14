台灣網紅被男友一腳踏兩船　決心整容分享全紀錄引熱議

現今很多人都會選擇去整容改善外表，台灣網紅陳妮絲就因曾被朋友和同學取笑自己的外表，又因被心儀的男性友人在陳妮絲背後嫌棄她是「豬鼻」，加上前男友又一腳踏兩船，令她下決心去整容。不過，整容後的外表又卻令網民對她批評，最後她決定去韓國削骨，更在YouTube第一次拍片就公開「韓國整型全紀錄」，吸引近45萬點擊率。

本來她的樣子。（Facebook圖片@陳妮絲）

陳妮絲其實曾整容，但她在影片中講到因為整容後卻被網民批評，萌生到韓國再整型的念頭，她在影片中說︰「因為我之前下巴還蠻尖的，我還記得那時候不管我發什麼文，底下都會有酸民說『下巴很尖』，然後說『你真的整的很醜』，甚至有個女生在她的限時動態，直接把我的照片Post在她的限時動態說『都沒有人覺得陳妮絲愈整愈大，越整越醜嗎？』整壞掉之類的，我其實很難過，第一，我雙眼皮割失敗，然後我的下巴已經沒有去做任何微整了，但是還是會常常腫起來，腫起來又會常常被人家說『整個人看起來很奇怪』，突然間覺得自己怎麼變得那麼可怕之類的，所以我才下定決心要去韓國。

陳妮絲今年在YouTub上載一條影片紀錄她的再整容歷程。（YouTube影片截圖@ Nissie陳妮絲）

陳妮絲留在韓國18天，做了削骨、重修眼鼻、下巴取異物，削骨手術後24小時，她的臉部非常疼痛，連說話和進食也很困難，臉部也不敢太有表情，洗頭要阿姨幫忙。她在第15天在唇部及臥蠶打了玻尿酸。陳妮絲在片段講到自己的感受，她覺得值得︰「臉真的變很小，也覺得自己真的變漂亮了，看自己比較順眼了，整體來說很滿意。」

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在她的影片下，有不少人留言︰「對不起，我覺得原本的樣子很好看啊」、「我覺得臉型眼睛整得挺成功的。就是鼻子有點出戲」、「鼻子側面看很怪，鼻孔不對稱，效果老實說鼻子整得失敗了……原本的樣子好看一些」、「真的不好看 整前比較好看」、「整完鼻子反而歪了，好可惜喔」、「妳已經很美了，這影片我看到的只是非常不健康的心理，我只期望妳不要活在別人的嘴裡，不要期待別人的讚美或崇拜」，不過也有人覺得她很有勇氣，留言︰「大勇敢喔」、「世界上沒有不勞而獲，我覺得其中承受的身體上心理上的壓力絕對值得你去得到這份美」、「雖然不是很贊揚整形這件事，但認真覺得妳非常勇敢」等。