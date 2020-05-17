Kylie Jenner三萬呎豪宅生活曝光　日日游水打網球冇難度

現年22歲的美國女星Kylie Jenner自小已過着非一般的富豪式生活，不過她卻仍然憑自己的力量創立美妝品牌「Kylie Cosmetics」而成為全球最年輕億萬富豪，可見她今時今日所得到的富貴，並非單靠父母。上月Kylie斥資3650萬美元（約2億8288萬港元）買入位於美國洛杉磯的大屋，不但裝潢奢華，室外更擁有大型游泳池和職業網球員都未必有的網球場！

Kylie 的豪宅佔地0.83英畝（約36,155呎），包括一間15,350呎的獨立大屋，以及兩間獨立公寓。（Instagram：@kyliejenner）

據美國傳媒報道，Kylie的豪宅位於洛杉磯Holmby Hills，屬於當地出名的豪華社區，原價5,500萬美元（約4億2600萬港元），Kylie最後成功劈價以3,650萬美元（約2億8288萬港元）買入。而該豪宅佔地0.83英畝（約36,155呎），包括一間15,350呎的獨立大屋，以及兩間獨立公寓，內含多達7間睡房、11個浴室、20個車位之餘，更有設有巨型廚房、戶外投影機、家庭影院、酒吧、遊戲室、健身房、室外泳池、籃球場及網球場等多個娛樂設施。

Kylie Jenner的新屋有豪華大泳池。（Instagram：@kyliejenner）

Kylie的囡囡Stormi可以在家打網球！（Instagram：@kyliejenner）

另外，Kylie的豪宅還有兩個自帶後院及獨立入口的客房，以及讓24小時保鏢居住的獨立睡房。而裝潢方面，大屋外部以深灰色的瓷磚為主，台階同牆身都有照明，室內裝飾採用淺色牆身，並鋪有地氈，現代化的設計處處可見豪華細節。

Kylie以4,595萬美元（約3億5600萬港元）買入。（Instagram：@kyliejenner）

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