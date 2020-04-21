陳偉霆彭羚超豪海景單位難分高下　闊落空間的終極贏家竟然係...

現時肺炎疫情持續席捲全球，不少明星藝人都保持社交距離，留在家中避免受到感染，並紛紛在社交網站分享自己留在家中隔離的居家日常。不過，大眾的焦點卻落在他們一間比一間豪華的大屋身上，究竟哪間豪宅才最合大家心水？

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Janice Man的客廳有大梳化、投影幕和落地大玻璃等等一應俱全，整體感覺相當光亮。（Instagram：@janice_man）

Janice Man（文詠珊）去年嫁給拍拖五年的富豪男友吳啟楠（Carl），二人住在位於大埔比華利山的豪華複式獨立屋。她家中的佈置以簡約風為主，採用白色為主色調，並配以木色裝潢及木地板，營造溫馨的感覺。另外，她的客廳有大梳化、投影幕和落地大玻璃等等一應俱全，整體感覺相當光亮，拉開窗簾就見到望海景的大露台。另外，浴室有個大型白色spa浴缸，再配上一塊雲石牆，營造奢華有格調的感覺。

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+ 13 + 12 + 11

杜汶澤和田蕊妮的大屋有種簡約日式建築的感覺。（Instagram：@tinyuilee）

杜汶澤和田蕊妮住在位於大埔市值超過2000萬的獨立屋，屋內以白色為主調，地板、樓梯、扶手及家具等等清一色都是淺木色，有種簡約日式建築的感覺，營造舒適和諧的氛圍。客廳與餐廳亦相當寬敞實用，因此杜汶澤和田蕊妮經常招待好友開派對，12個人都不是問題。另外，屋內的木樓梯和落地大玻璃亦令屋內光線更充足，不時都會在這裏拍攝一番。

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+ 8 + 7 + 6

（Instagram：@casslamb）

彭羚與林海峰結婚後淡出樂壇，一家四口住在位於淺水灣、市值近一億的豪宅南山別墅，露台景觀一流，望到綠悠悠的山景和無敵大海景，的確令人相當羨慕。而屋內客廳位置亦有大梳化，以及放置了不少健身器材，相當闊落。另外，彭羚位於加拿大的家亦不輸淺水灣別墅，屋內樓底超級高，在屋內種植大型盆栽都不及頂，更擁有極大的落地玻璃，望到屋外一片綠油油，令人心曠神怡。

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+ 13 + 12 + 11

陳偉霆早前公開位於北京的豪宅。（微博：William威廉陳偉霆）

陳偉霆近年轉攻內地發展得風生水起，早前他公開在位於北京的豪宅中與愛犬玩耍的片段，只見他的客廳大到如何追如何跑都有足夠的空間，相當闊落，而且屋外亦有個大露台，可以看到一望無際的海景。他的客廳除了夠大，牆上還有個超大型的投影幕，可以隨時變身小型影院之外，L形大梳化亦能至少容納到10人。另外，他的客廳旁邊更有一條往上、一條往下的樓梯，因此推斷他的豪宅至少有三層高。

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+ 4 + 3 + 2

（微博：張衛健）

張衛健與內地藝人張茜結婚後，買入位於北京朝陽區的5000呎豪宅，屋內裝修走現代風格，整體簡約明亮，令人有種溫馨舒適的感覺。另外，屋內更設有健身室，健身器材一應俱全，更擁有健身室必備的超大鏡牆，無時無刻都想在家中做運動！雖然大屋沒有無敵大海景，不過視野開揚，對住園内一片綠油油的園林景色都相當舒暢。

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