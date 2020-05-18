香港奇則｜千呎屋花200萬裝修卻遮靚山景　 將屋內優勢化為零？

香港開電視新節目《香港奇則》承接着兩年前的《夠細奇則》，不過今次就不是主力講納米單位，而是精選一些住宅單位，看看設計師如何把原有的圖則重新規劃，以迎合新用家和更與時並進。第一集的單位有1,017呎，本身是三房兩廳，不過就不太實用，事關要從客廳到其他房和廚廁，通通要經一條長走廊，未能把空間盡用。設計師Samuel把單位空間推倒重來，打造一間以現代簡約風格設計的住宅，節目更形容「新設計完全打破傳統香港住宅的擺位」。這間千呎的屋，不包設計費，豪裝了二百萬，就讓大家跟主持李尚正（阿正）去參觀一下，看看到底是不是物有所值？

原本的圖則，有一條長走廊。（電視截圖）

間隔重新改動後。（電視截圖）

經裝修後，全屋以白色為主，勁簡約，屋主喜歡招呼朋友，全屋每個空間都有自己的功用，可以容納更多親朋戚友。單位最大特色之一，是玄關位和客飯廳中間有一道趟門，可以自由推向左右，遮玄關或遮廚房，或者放在中間，不過中間其實是工人房的門口，要把門拉到廚房位，才可以打開整道工人房門。

一道大趟門可以隨意移動，遮住門口玄關，或者遮住開放式廚房，阻隔油煙。（電視截圖）

另外，玄關位有沙磚設計，後面收了燈箱，富設計感。而單位的露台景觀相當開揚，望到山景，有群山環抱的感覺。不過，Samuel就選擇用跟玄關一樣的沙磚質料去做類似一扇屏風的設計。他解釋︰「之前政府咪有好多舊屋邨拆嘅，（阿正︰你執咗？）係啊，我執咗好多年㗎喇，跟住儲吓儲吓終於儲夠一幅牆，所以今次個設計就用咗佢。」另外，佔了全屋面積三分一的主人房，也有一個望到靚景的大窗台，阿正都問︰「其實本身對住窗台，點解又封晒個中間，變咗望唔到出面？」Samuel說︰「因為其實就需要做返個電視牆。」

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阿正說︰「對我自己嚟講，間屋一定要有露台，佢好多時封咗半邊露台，或者封咗四分之三個露台，咁我諗又係屋主個性問題，我就比較內儉啲，冇乜機會出街，所以好鍾意個露台愈開揚，愈誇張愈好。」（電視截圖）

全屋裝修費是200萬，不包設計費，阿正驚訝地說︰「嘩！兩球喎！」，又直問︰「但係會唔會貴咗啲啊師傅？」Samuel解釋主要的費用是用在翻新上面，因為單位也有20多年樓齡，窗有漏水、水喉電線也要裝，故有三分一價錢也用作翻新，另外三分一是木工，因為要改新間隔，要更換冷氣和假天花，用了很多木工去修飾橫樑和柱。