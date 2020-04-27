【安樂蝸】297呎納米樓裝修連傢俬5萬蚊搞掂　超低價營造高級感覺

無綫節目《安樂蝸》的「夢想家」環節，不時搜羅不同家居，看看設計師如何為數百呎單位注入生活情趣。最新的一集是一個297呎一人住的單位，屋仔細細，需要的設備齊全，最最重要是全屋裝修連家俬只需5萬元，對比起之前介紹過動輒二、三十萬裝修費的納米單位，不禁令人疑問︰「點做到㗎」？

雖然單位只得297呎，不過一個人住也算舒適。（電視截圖）

單位只得297呎，空間有限，所以屋主就盡量用簡約的設計營造格調，除了廚櫃和衣櫃外，沒有家俬是高過腰。另外，單位有十呎樓底，但沒有閣樓又沒有地台，原來是因為屋主有6呎高，所以不希望做得太有壓迫感。

因為屋主6呎高，所以單位沒有整閣樓和地台。（電視截圖）

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講到重點，就是只用5萬元就可以包辦全屋裝修和家俬，原來主要靠3招，首先，因為是新樓，屋主盡量沒有改做大改動，加上新樓很多時也包一定的家電和廚廁裝修，屋主保留大量設計，就可以先用少一筆！第二，屋主走遍港九新界格價，和上網尋寶，例如超有格調的胡桃木色床架，是屋主上網訂，連運費只要$1300，比市面上平一大截。而且，他度好尺寸，盡量買現成家俬，不用訂造，自然節省不少，這也花了他一個月時間去選購。第三，屋主以前跟家人住，明白買得愈多只會愈多雜物，所以自己住的時候，就沒有設大量儲物空間，全屋只有鞋櫃、衣櫃、廚櫃和床邊的半腰櫃4個櫃，衣物也是買一件，丟一件，做到「斷捨離」，儲物的家具減少，自然費用也可省下來！

單位的顏色以胡桃木色和黑色為主調，而且因為空間有限，所以設計師不用複雜的裝修，把簡約的風格再加上小小的擺設，打造格調。另外，設計師善用色彩、掛畫和油漆，全屋有3幅畫，令到品味提升。（電視截圖）

設計師Leo講到單位最大的挑戰是面積小，再加上是長方形的原圖則，在不加改任何間隔的前提下，去劃分不同區域是有難度。三位主持林正峰、狄以達和藝人黃碧蓮（Linna）上樓參觀，大讚價格實惠之餘，感覺也相當高級！狄以達說︰「估唔到5萬蚊可以整到咁有品味啊！」而Linna也指自己最喜歡一入屋就看到露台景色，非常開揚，又說︰「加上我鍾意屋主佢唔多雜物，成個感覺又整齊又多空間！」

點擊下圖逐格睇呢個單位！！

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