【歎息橋】打破第四道牆純賣新鮮感？　導演肥波親解背後隱藏意義

由林保怡（Bowie）首次擔任監製的愛情懸疑劇《歎息橋》這星期起於ViuTV星期一至五橫線播出，由於是相同幕後班底製作，加上林保怡與周家怡再度聯手，讓《歎息橋》有種繼承《瑪嘉烈與大衛 綠豆》的感覺，在鏡頭調度、故事序述方面亦顛覆傳統，在視覺上為觀眾帶來衝擊之餘，予人破舊立新的感覺。當中最為備受討論的就不得不提角色打破第四道牆，角色面向鏡頭，直接道出心聲、並與觀眾對話，讓不少觀眾大呼過癮，連飾演Joyce的衛詩雅日前接受訪問也談到自己是第一次遇到要對着鏡頭說話的處理手法：「對鏡頭講嘢就要立即跳出嚟，其實好正，下一秒又要跳返入去（戲劇世界），呢個好得意！」

第四面牆是演員與觀眾之間的隔閡，觀眾透過這面「牆」可以看到戲劇設定的世界中的情節發展演員在演出時假裝觀眾不存在；觀眾只是坐在觀眾席觀看演出，不會和演員有互動；《歎息橋》則選擇打破這道界限。（劇集截圖）

《歎息橋》在Thomas（林保怡飾）視角出發的《懷疑》、Ken（陳奐仁飾）視角出發的《妥協》、Joyce（衛詩雅飾）視角出發的《迷茫》連續三集均有出現打破第四道牆的場面，讓角色對觀眾說出自己的心聲，唯獨是周四（14日）播出Sammy（周家怡飾）視角出發的《情義》沒有打破第四道牆，讓觀眾紛紛分析起當中的用意，猜測這個安排與角色性格有關，導演肥波在接受訪問時就談到：「其實打破第四道牆係有需要嘅時候先用，因為係表達角色嘅內心世界、口不對心嘅情況先會用呢個方式去講，唔係集集都有。」他又不希望框住觀眾的思考：「希望觀眾用自己嘅角度去消化呢個故事，可能佢哋睇到嘅故事同編劇Norris（黃綺琳）寫出嚟嘅唔一樣，咁先至係羅生門，冇人知道事實係點，只有我睇到嘅角度，亦都係呢個故事嘅好玩之處！」

+ 4 + 3 + 2

打破第四道牆在香港影視製作而言較為罕見，對香港電視觀眾而言也是較新鮮；在西方製作而言卻有不少經典作都不乏打破第四道牆的鏡頭，電影方面早在差利卓別靈（Charles Chaplin）的電影已經出現過、還有2001年的《天使愛美麗》、2013年里安納度主演的《華爾街狼人》、2016年的《死侍：不死現身》等；而在電視劇方面則有由Netflix製作的神劇《紙牌屋》（House of Cards），可見香港的電視劇製作在ViuTV漸趨成熟下也在不斷進步，開始與國際接軌。