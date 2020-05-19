【歎息橋】29歲岑珈其再逆齡演中學生　編審黃綺琳後悔訂做角色？

由林保怡（Bowie）首次擔任監製的愛情懸疑劇《歎息橋》上周起於ViuTV星期一至五9點半橫線播出，並以羅生門的方式每集交代一個角色的視角，這種說故事方式在港劇來說較嶄新，周一（18日）播出的第6集以Catherine（伍詠薇飾）和Ken（陳奐仁飾）的兒子Kevin（岑珈其飾）的視角出發，並以《正常》作命題。編審黃綺琳（Norris）更在個人社交媒體表示Kevin是《歎息橋》裏自己筆下最喜歡的一個主要角色，更是編劇代言人：「如果冇Kevin呢個角色畀我／大家舒緩下，真係人都Catherine。」皆因Kevin幾乎是全劇唯一一個真正坦露心聲的人：「所以我有咩想講、有咩想鬧都直接借Kevin把口爆出嚟。」

Norris談到最早期的時候《歎息橋》其實只是迷你劇，並沒有15集那麼長，但後來因為不合乎經濟原則而更改策略。（劇集海報）

原本只係三角關係 Kevin仲早誕生過Sammy



《歎息橋》的故事主要圍繞Thomas（林保怡飾）、Sammy（周家怡飾）、Ken（陳奐仁飾）與Joyce（衛詩雅飾）這四角關係之間展開，令筆者不禁好奇Kevin角色是否為了串連起角色而誕生，編劇Norris就否定了這個想法，她說角色的誕生順序為Thomas、Joyce、Ken，即首三集的三角關係，然後就是Kevin，即Kevin比Sammy還早誕生，只因導演二五很想在故事中有年輕人的角度：「二五好想Thomas隔籬有個後生仔，所以佢好早期已經想要一寫好絕望、好似冇希望，但又睇得好通透嘅一個年輕人！」

Norris談到《歎息橋》無論在導演的拍攝手法、還是在寫戲劇衝突上都比較「壓抑」，大部份角色亦口不對心，也許會令觀眾覺得隔靴搔癢：「而Kevin呢個角色就正正可以直接爆一啲我想講嘅對白、或者我想寫嘅情節。」所以Norris坦言在寫這個角色的時候也最過癮，亦間接令他成為了編劇的代言人。

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角色為岑珈其度身訂做



至於選角方面，導演肥波接受訪問時坦言很多角色都沒有經過Casting，皆因他們對年輕的演員有一定程度的認知，當中有部份更是在劇本階段已經圍繞着演員來寫，其中一例就是岑珈其飾演的Kevin：「我哋寫劇本嘅時候已經知呢個係珈其！」Norris坦承這個角色可說是為珈其度身訂做：「未有Kevin已經想搵岑珈其！」她透露初段在餐廳出場偷橄欖油的阿其（周祉君飾）也是借了珈其的名字；Norris道出自己的私心：「無論開電視劇定電影都盡量想放岑珈其入去，因為佢係我好鍾意嘅一個演員，好想同佢合作落去。」

即將踏入「3字頭」的岑珈其在《歎息橋》中再度飾演一名學生。（《歎息橋》劇照）

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岑珈其逆齡演學生零違和



即將踏入「3字頭」的岑珈其在《歎息橋》中再度飾演一名學生，他日前接受訪問時談到雖然自己不抗拒：「我唔係驚重複演中學生，因為每個中學生角色都有唔同嘅故事背景，所以冇可能重複，但我驚我做唔到，我真係太老喇，會令觀眾尷尬、難受！」他亦正在嘗試走闊一點的戲路；對此Norris在接受訪問時就大讚珈其，認為自己低估了他，更為此有點後悔：「我寫Kevin仔都係好學生、直白、少少搞笑呢種類型；原來珈其喺鮮浪潮短片《艷陽天》演好淡嘅戲都可以好生活化，唔一定要搞笑，佢好有層次！下次可以唔局限於做學生，其實佢原來可以有好多變化，下次會寫個比Kevin更精彩嘅角色畀佢。」