茱莉亞羅拔絲、畢列谷巴、前天皇嫂都撈唔掂？疫情下疑身家大縮水

新冠肺炎疫情嚴重衝擊荷李活，不只一堆影視節目陷入停擺、還未能復工，連許多公開活動都被迫取消，讓藝人們少了許多出席費可以賺。「In Touch」雜誌特別點名時尚派對常客、湯告魯斯（Tom Cruise）前妻姬蒂荷姆絲（Katie Holmes），近來因而荷包大縮水，搞不好得接受降價的屈辱，忍不住後悔當初和靚佬湯離婚時，只全力爭取囡囡Suri的撫養權，同意只向前夫索取每年40萬美元給Suri的生活費，蝕到抌心口。

「In Touch」指姬蒂因近日失去影視演出的收入，能靠的除了靚佬湯給囡囡的生活費外，就只能盼望疫情早日緩和、活動可以恢復。不過，廠商的推廣預算在可預見的未來一定會縮水，有機會連原本出席費用由一場2000美元直線插水至800美元都要接受，仲可能一樣要拎住產品露出笑臉向觀眾促銷，工作冇變收入卻大減，根本是侮辱價，仍然要迫住「lur飯應」。

姬蒂是時尚界的活躍份子，經常登上知名時裝雜誌的封面：

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片酬曾達2500萬美元的影壇天后的茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts），被「In Touch」指近來先後賣掉在馬里布、紐約、夏威夷的房產，似乎是為了解決財務問題套現，還稱她與丈夫Danny Moder準備離開洛杉磯到三藩市定居，且要過著更慳儉的生活。至於曾和她一起在紐約演舞台劇的畢列谷巴（Bradley Cooper），則是沒有進帳卻洗錢好似倒水咁，一樣成了經濟出問題的紅星。

茱莉亞羅拔絲曾與老公傳婚變，如今又傳要節衣縮食：

專門查證八卦的網站則一一反駁，首先是姬蒂荷姆絲當年傾離婚條件已經考慮過各種情況，「In Touch」的報導簡直是睇低了她和律師團隊的能耐，倘若她真覺得離婚條件不滿意，早就會在談判時爭取，不會現在才來後悔，她與Suri的生活並沒有任何顧慮。

至少茱莉亞羅拔絲賣屋，其實只有馬里布一處房產是在今年才售出，紐約、夏威夷的早在4、5年前已經賣了，並沒有「連環賣屋套現」的情況，她和Danny也不打算離開大洛杉磯一帶，兩人在馬里布還有兩間屋，其中之一比她今年賣掉的更大更豪華，顯然她也冇打算「細屋搬大屋」，去三藩市過生活。

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