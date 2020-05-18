Justin Bieber突懺悔婚前性行為？　直言後悔沒為未來老婆守貞

Justin Bieber、Hailey Baldwin結婚已有1年半，婚後感情穩定，他更多次感謝愛妻陪伴他度過許多低潮，2人目前正在加拿大居家隔離，Justin最近在臉書上直播與網友對談，聊起與Hailey的婚後生活，語氣裡滿是甜蜜，卻語出驚人直言：「如果一切重來，我不會在婚前發生性行為。」

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如果可以重來，不要再面對那些痛苦，我應該會為了婚姻守貞，這聽起來很瘋狂，不過我覺得在婚前為了滿足性慾而跟別人發生關係，這樣的性愛是令人困惑。（If I could go back and not have to face some of the bad hurt I went through, I probably would’ve saved myself for marriage. I know that sounds crazy. Sex can be kind of confusing when you’re being sexually active with anybody.） Justin Bieber

有名網友詢問Justin，如果人生重來，最想要改變什麼，Justin首先說「我想要改變很多事情」，而後坦承他後悔在婚前就發生性行為，不過Justin也認為要感謝這些讓自己後悔的事物，才能形塑現在的自己，讓自己學到教訓。

Justin的妻子Hailey則不盡然同意：「我認為每個人都有不同的人生經歷，但我認同一部分，有時肉體上的關係，確實會讓人感到困惑」。

Justin Bieber日前與妻子Hailey在Facebook開Live與網民聊天，期間公開懺悔「婚前不該發生性行為」，坦言如果人生重來，與妻子Hailey結婚前一定會守貞。（FB@Justin Bieber）

Justin與Hailey早於2009年相識，多年以來一直是朋友，直到Justin與Selena Gomez分手後才開始相戀，Hailey陪伴Justin走過憂鬱症低潮，如今2人已在2018年9月結婚，婚後頻曬恩愛，Justin在自己今年生日當天show出與Hailey的合照，「妳就是我的生日禮物，我的最愛」，Hailey也以與Justin的恩愛合照回應，「生日快樂，我最好的伴侶，謝謝你每一天都讓我微笑，我愛你」，情誼相當深厚。

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