羅志祥7000字懺悔文　台網紅女醫生眼利：真愛不是周揚青！

羅志祥（小豬）選在520那天，用20天記錄和周揚青過往9年情，洋洋灑灑寫了7千字，並在最後向周揚青懺悔「對不起，我錯了」，引發網友熱議，認為應是2人復合的節奏，不過，台灣知名美女醫生黃宥嘉看完長文後，則提出3點看法。

真愛原來唔係周揚青？網友睇完超認同 即睇黃宥嘉神分析：

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黃宥嘉直言：「這篇是羅志祥寫給他的真愛：人民幣的，感人肺腑！」羅志祥花20篇的篇幅，描述和周揚青往日情的點點滴滴，黃宥嘉認為，「人類是沒有多人運動的腦力的，如果沒有筆記跟每個女孩相處的重要點滴，如何搞定那麼多女友」。

而文中更有許多愛的密碼，以及「豬揚」為彼此製造驚喜的重要地點，黃宥嘉也說，「要搞定女友，重要的日子、重要的地點一定要表態：比如520， 巴黎鐵塔，銀座」，最後分析小豬整篇的懺悔文「呈現的是專情而非濫情的形象。充滿後悔與懷念之意」。

小豬選在520發懺悔文，黃宥嘉感嘆：「520 有人開心，也有被男人玩弄的女孩，正痛苦無法自拔中……男人是否一定要自己的事業崩塌，才有一絲絲後悔玩弄女孩呢？」建議女生朋友們「不要浪費太多時間在怨恨，傷心這些男人身上」。

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