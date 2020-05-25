香港奇則｜2000呎複式單位都有岩巉圖則　280萬打造法式簡約大屋

香港開電視節目《香港奇則》由李尚正、盧頌恩（妹頭）和黃芳雯（Paula）主持，精選一些住宅單位，看看設計師如何把原有的圖則重新規劃，以迎合新用家和更與時並進。今次介紹的單位位於港島西區，有2253呎分兩層，這間雖屬180度向海景的豪宅，不過為了納入更多海景，原圖則非常奇怪，讓大家一起來看看。

單位形狀奇怪，要花不少心思修飾。（《香港奇則》電視截圖）

這個單位雖然地方大，但圖則不四正且古怪，下層的形狀似一把扇，把手的位置是廚房，廳房樓層是彎曲的，四邊的牆壁傾斜又不對齊。第二層的睡房區，四面牆身都是又斜又有凹位，設計師Maggy用了不少方法去修飾這些缺點，主持Paula一入屋覺得裝修後的單位算是四正，但可以看得出也有一些斜位。Maggy指出，例如飯廳和客廳中間有一個明顯的樑陣位，他們就在客飯廳做了一個假天花修飾。

客飯廳中間有橫樑。（《香港奇則》電視截圖）

而飯廳後面有一間視聽室，看上去也是方方正正，不過原來本身房間也是很「岩巉」，原本房間離奇地有個凹陷位，設計師就把它建成一個隱藏式的儲物櫃，修直牆身，又納空間又夠，一舉兩得。上到去二樓，原來的圖則有四道門，不過其實只有兩房一廁所，經改造後，變為得兩道門，簡單得多。客廁收在小朋友的房間內，而本身小朋友房的牆又是斜的，他們把牆身拉直，變成一間秘密的衣帽間。大屋除了以法式簡約風格和灰色為主，也用了大量雲石的元素，感覺好高貴。

二樓的圖則也是斜的。（《香港奇則》電視截圖）

由四道門變兩道門。（《香港奇則》電視截圖）

雲石令單位感覺提升。（《香港奇則》電視截圖）

這個又簡約又高貴的單位裝修費就花了280萬，Maggy解釋︰「因為全部都拆晒，包括廁所、廚房、工人房，全新再整過，推倒重來，所以時間都比較長啲。」而且因為用了很多雲石和有品牌的燈具，所以價錢相對較高。主持Paula覺得價錢合理，始終單位有2000呎，而且雲石應該也相對昂貴，最最重要的是，「講真住得咁靚，咁大嘅屋，280萬算得係啲咩啊！」又的確有道理啊！

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