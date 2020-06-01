【香港奇則】50年樓齡550呎單位用70萬豪裝　一個人住都勁迫

香港開電視節目《香港奇則》由李尚正、盧頌恩（妹頭）和黃芳雯（Paula）主持，精選一些住宅單位，看看設計師如何把原有的圖則重新規劃，以迎合新用家和更與時並進。今次介紹一個樓齡有50年，實用面積550呎的單位。

原本的圖則是有兩房一廳。（《香港奇則》電視截圖）

最新的間隔改成開放式廚房，令客飯廳看上去更大。（《香港奇則》電視截圖）

單位原圖則是兩房一廳，一入門是一條長走廊，右手邊是廁所和廚房，入到客廳會見到兩間呈「眼鏡房」格局。新設計把原有廚房變成開放式，拆掉兩間睡房，變成一房間隔。單位最大特色是設計上用工業風、木質傢具和北歐裝飾藝術風融合，傢具也選用高品質的，打造一個舒適又有品味的居住空間。另外，屋主有大量收藏品和雜物，設計師Jenny在多處預留儲物位給屋主，例如在廳的左邊原本在圖則上是一個凹了的位置，Jenny就把它改成一個超大衣櫃給屋主收納，將缺點變成優點。

全屋一大特色就是這幅玻璃磚牆。（《香港奇則》電視截圖）

而且，屋主不需要兩間房，所以把兩房變一房，而分開房間和客廳的間隔也不是用一般的牆，而是改成了一幅玻璃磚牆，帶出裝飾藝術的感覺，也帶一點透光的效果，令兩個空間也有光線。入到睡房的空間非常大，放到雙人床之餘，還有一個大衣櫃，中間還有一張Designer Chair，非常識嘆！全屋設計裝修費用為70萬，Jenny解釋︰「呢個費用當中最特別嘅係，花咗好多時間同心思喺啲手工位置，例如我哋用咗啲玻璃磚牆做間隔，又做咗工業風嘅工字鐵，或者外露嘅喉管。」主持妹頭就大讚單位有品味，「睇得出啲傢俬係靚嘅，有得揀我會揀啲好嘢，所以70萬，唔錯喎，如果我下次裝修可能都要搵佢。」

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