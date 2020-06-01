《美國夫人》奪Metacritic春季劇榜首　姬蒂白蘭芝演活反平權之母

上半年快接近尾聲，近兩個月劇迷因家居隔離而對煲劇的需求大了很多。其實除了爛番茄和IMDb之外，還有評分超嚴謹的Metacritic都是不錯的指標。日前Metacritic就發佈了該平台的頭十套評分最高的劇集，而第一位就讓奧斯卡影后姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）主演的《美國夫人》（Mrs. America）奪得。

《Mrs. America》成為Metacritic近三個月評分最高的美劇。（劇集海報）

《Mrs. America》改編自真實事件，劇情主要講述美國推動《平等權利修正案》（Equal Rights Amendment，ERA）的過程，還有「保守運動的第一夫人」之稱的施妃麗（Phyllis Schlafly）強烈反對的行為。透過施妃麗及平權女性代表的鬥爭來探討在70年代，一場改變了美國人對政治願景的社會運動。

一向敢於為女性評權發聲的姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）今次竟然在劇中飾演施妃麗（Phyllis Schlafly），其高貴又魅力非凡的演技令大批劇評人大讚，更在爛番茄和Metacritic分別奪得95%及87分的超高分。另外劇中雲集了不少好戲之人，包括Sarah Paulson、Rose Byrne、Uzo Aduba等，絕對值得一看！

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