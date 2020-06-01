秋瓷炫親情題材新劇首播　曾經歷坎坷童年被媽媽怨點解唔去死

韓國劇集向來擅長於描述細膩情感，無論是舊時的愛情悲劇，還是感人肺腑的勵志劇或親情題材，都依然能撼動每位觀眾的心。由秋瓷炫及金知碩主演的韓劇《了解的不多也無妨，是一家人》，講述「如同家人的別人」與「如同別人的家人」產生誤會後不斷磨合和理解的故事。劇集今晚首播，並於逢星期一、二深夜在「黃Viu煲劇平台」上架，讓香港觀眾免費追看。

秋瓷炫現時婚姻家庭生活美滿，但原來有個不快樂的童年。（視覺中國）

現年41歲女主角秋瓷炫早年將事業重心移到內地發展後認識內地男演員于曉光，兩人於2017年結婚，翌年誕下仔仔「大海」，婚姻家庭生活美滿。不過，今時今日過着幸福生活的秋瓷炫原來有個不快樂的童年，秋瓷炫出道前的生活十分不如意，早年受訪時曾透露家中有一位妹妹，不過嫲嫲重男輕女，對於媽媽連續誕下兩位女兒十分不滿，所以關係一直不好。其後妹妹因意外溺水身亡，媽媽因此患上精神分裂症，情緒變得不穩定，甚至會講出「應該要她（秋瓷炫）替妹妹死」，令秋瓷炫的童年一直要生活得小心翼翼。

秋瓷炫曾透露家中祖母重男輕女。（《明星到我家》影片截圖）

秋瓷炫18歲那年，父母終因長期感情不合而離婚，當年她雖然考上了韓國檀國大學戲劇系，卻要開始獨自生活，更試過為了賺取學費而拍攝超大尺度的寫真。直到她後來被星探發掘拍攝了人生第一個廣告，從而踏上星途。經歷過無數難關的她，很開心父母離婚後可以各自找到幸福，亦對嫲嫲重男輕女的思想沒有埋怨，仍會通過父親給對方生活費，只是怕對不起媽媽不敢去探望嫲嫲，可見秋瓷炫內心有滿滿的正能量，能擁有今天的幸福絕對值得。

秋瓷炫早年將事業重心移到內地發展後認識內地男演員于曉光，兩人於2017年結婚，翌年誕下仔仔「大海」。（微博：@于曉光）

2018年，屬於高齡產婦的秋瓷炫誕下仔仔，產後一度出現癲癇症狀。（《同床異夢2 - 你是我的命運》影片截圖）

《了解的不多也無妨，是一家人》講述隨著年齡的增長，父母和子女相處的時間減少，秘密卻相對增多，各自過著彼此的人生，遇到比家人更了解自己內心的人們；不了解但有親屬關係，與不是親屬關係但無所不知的人，正正描寫著人們和家人之間的現實故事，香港觀眾可於逢星期一、二深夜到「黃Viu煲劇平台」緊貼進度。

秋瓷炫及金知碩主演的韓劇《了解的不多也無妨，是一家人》今晚首播。

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