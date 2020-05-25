【夫妻的世界】金喜愛拍施暴戲入戲太深　直認這兩場戲無法難抽

金喜愛憑藉《夫妻的世界》（又名《夫婦的世界》）再創演藝事業巔峰，她接受台灣媒體越洋訪問，深度剖析飾演女主角「池善雨」的心情。她從全劇開播前就大力推薦不可錯過第12集，因為當中出現與偷食丈夫共度春宵的反轉衝擊。但金喜愛也忘不了朴海俊在第6集的爭吵施暴戲和第14集池善雨跳海尋短的經典場面，全都是她用盡100%感情拍攝的成果。

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金喜愛表示，在第6集與朴海俊鬧離婚的吵架場面醞釀最久，開拍的時候感情一發不可收拾，從第一個鏡頭就用上100%的感情。她當時要引導朴海俊施暴，傾盡全力讓夫婦關係畫上休止符，拍完後甚至無法抽離。而在第14集中，池善雨欲投海自盡，金喜愛同樣情感爆發，「在無法控制開始哭泣的那一瞬間，在這期間所有的委屈一次都爆發出來了。」

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她在拍攝投海戲時親自上陣，險些被巨浪捲走。金喜愛當時遵照安全指示順利完成拍攝，她已經人角合一，不用刻意控制感情也能投入，感嘆「做出極端選擇的池善雨真的很可憐」。因為拍戲時情緒起伏極大，金喜善透露，在片場時大家安靜到彷彿身在圖書館，每位演員都繃緊情緒，彼此不太會對話。她在拍片期間幾乎只待在片場和自己家中，減少外出避免對情緒造成影響，在片場也都安靜的待機。

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金喜愛在演出前也看過英國原版《福斯特醫生》（Doctor Foster），深深被原作吸引。但《夫妻的世界》在劇中每個地方都融入了屬於韓國的感性，因此金喜愛認為自己和英版女主角在情感上可能會有一些不同的地方。她在劇中也留下不少金句，對第2集中的台詞「這地獄般的痛苦，要怎麼樣才能還給你呢？徹底地、公平地、完美地」印象最深，完整地傳達了池善雨崩毀的心境。她現在卸下背負近一年的池善雨身分，只想告訴池善雨「 這段時間熾熱地愛過恨過，真的辛苦了，希望現在開始不要再難過。」

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金喜愛今年也以《夫妻的世界》入圍今年的百想藝術大獎，準備角逐視后寶座。她當時在拍攝途中得知自己入圍，謙虛地說不曉得自己會不會獲獎，很高興和許多演員一起參加這場慶典。《夫妻的世界》現在在愛奇藝台灣站累積了1500萬流量，金喜愛相當開心，感謝所有喜愛並守護、收看 《夫妻的世界》的觀眾，承諾會再次帶著好的作品來與大家見面，希望到那時之前大家都健康。

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