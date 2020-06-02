【George Floyd事件】Halsey被橡膠子彈擊中　直擊美警擲催淚彈

美國白人警員涉嫌跪在黑人男子George Floyd脖子上導致窒息死亡，引起當地和全美反暴警的示威遊行潮。美國25歲歌手Halsey和創作歌手Yungblud為表達支持親自參與，和平示威卻遇到誇張待遇。

Halsey和理非示威卻被美警暴力對待！（點圖放大▼▼▼）

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Halsey透過Instagram向外界透露實際遭遇的情形，一張張照片敘述著：「我們很和平待在原地也沒有跨越界限，但他們多次對著我們這些完全沒有挑釁的市民，多次射擊橡膠彈和丟擲催淚彈。」

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一陣混亂中Halsey也被打中了兩次，一次是橡膠彈，另一次則是碎片，更令人氣憤的是，他們就算被攻擊了也沒有暴動，沒有動作也將雙手舉高示意，警方仍不斷以催淚彈和橡膠彈攻擊。

Halsey拍下警方丟擲催淚彈的畫面▼▼▼

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