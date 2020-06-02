安樂蝸｜屋主包辦畫圖設計兼買家俬　靠四招打造367呎一人小天地

無綫最新一集《安樂蝸》的「夢想家」環節，主持到訪一間367呎、一人住的單位，屋主來自馬來西亞，之前一直在任職學校的宿舍住，最近終於在香港置業，擁有這個單位，所以花了大量心思在這個家，從畫圖到買家俬裝飾品都是一手一腳包辦，全都是他的心血。

Nicholas表示自己設計自己的單位有很大的滿足感，因為每天下班回家都可以享受到自己設計的情調。另外，當朋友來的時候，也會覺得他的設計好，如果他們有參考到他的房子的設計，他會有更大的滿足感。（《安樂蝸》電視截圖）

屋主Nicholas本身沒有讀過室內設計，但就連畫圖也是自己畫給裝修師傅，再加上精心搜羅的家俬，就一定不怕不合心水，因為全都是自己喜歡的。Nicholas比較力求完美，所有家品都不是一次過的買，而是裝修完再慢慢挑選，選到跟心目中一樣的才買。全屋最花時間挑選的，是屋內的木架梳化，足足花了半年時間選擇。

全屋有不少裝飾品，提升格調。（《安樂蝸》電視截圖）

這個單位有四大特色。由於屋主喜歡招呼朋友，所以選了一些輕身的家俬，可以隨時移動，騰出更多空間之餘，更可變成梳化床。另外，Nicholas喜歡大自然，所以把床放靠窗邊，可以看到窗外山景，同時也裝了一道玻璃趟門分隔房和廳，讓陽光入屋，趟門設有窗簾，需要時可拉起。此外，客廳有一面藍色牆，其他則是白色，藍色撞白色，原來也有意思，因為有黃燈打落藍色牆時，牆壁變得綠綠的，看上去感覺舒服。最後，屋主喜歡復古和經典的飾品，例如門口位的燈泡鏡，懷舊感覺點綴全屋。

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