晚吹｜前懲教職員爆「雨夜屠夫」獄中怪異行為　曾有人見白影圍繞

由潘紹聰（Edmond）、詹朗林（JJ）和岑樂怡（阿妹）主持的 ViuTV節目《晚吹 - 總有一瓣喺左近》最新一集請到懲教署退休職員陳Sir分享靈異故事。

前懲教署職員陳Sir上節目分享聽過的靈異事。（《晚吹》電視截圖）

陳Sir分享一個親身經歷，這事不是發生在工作的地方，而是發生在職員宿舍。由於他們會有「追更」的情況，即是上完P更（夜更），第二天上A更（早更），這是因為地方偏僻，除非有私家車，否則他們都會在宿舍留宿。陳Sir稱這次是親眼見到「靈體」的一次，點擊下圖逐格看看他的經歷︰

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在赤柱監獄工作了十多年的陳Sir直言︰「我知道喺赤柱，無論喺個職員受訓地方同埋宿舍，都經常有好多職員同事『俾鬼砸』、俾鬼搞。」陳Sir指原來這可能跟赤柱的歷史背景有關，最主要以前曾經是日本人的集中營，再加上赤柱監獄以前是執行死刑的地方，所以可能怨氣較深。

陳Sir指赤柱監獄經常有怪事發生。（《晚吹》電視截圖）

陳Sir又分享了另一個故事。以前如果有被判死刑的囚犯，他的家人不可以接回屍體，是由懲教署安排在後山殮葬，但如果他不是被執行死刑，而是因為病、意外或自殺身亡，屍體會運到醫院、殮房。曾經發生過自殺事件的囚室通常會空置一段時間，因為懲教署要通知警方調查死因。他表示聽過有一個囚友在獄中吊頸死亡，屍體被運走後，囚室在空置期間，有職員經常聽到︰「點解仲未放我走？」這件事驚動到高層人士，他安排了一位負責入獄和出獄的職員，快天光時會敲打囚室的門說︰「1234，出冊，執定晒啲嘢，陣間指模會嗌你啦」，做回需要的程序，照樣開門，跟着獄警到指模房，一路帶「它」出閘外，當是一個儀式。

不過，陳Sir指不是所有在獄中自殺離世的都會有這個儀式，不鼓勵職員迷信，除非是有怪事發生，他也只聽過提及的這一次曾經有這樣的一個儀式。（《晚吹》電視截圖）

同時，林Sir大爆有關「雨夜屠夫」林過雲的事，點擊下圖觀看︰